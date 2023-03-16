Путин поручил повысить минимальную зарплату на 10%

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Минимальные зарплаты должны быть повышены на 10%, поручил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин поручил повысить дополнительное повышение минимальное размера оплаты труда на 10%. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 г. дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%, — говорится в поручении Путина правительству РФ.

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Президент России Владимир Путин поручил повысить дополнительное повышение минимальное размера оплаты труда на 10%. Поручение опубликовано на сайте Кремля. «С учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 г. дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%, — говорится в поручении Путина правительству РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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