Путин поручил повысить минимальную зарплату на 10%

Минимальные зарплаты должны быть повышены на 10%, поручил Путин
Президент России Владимир Путин поручил повысить дополнительное повышение минимальное размера оплаты труда на 10%. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«С учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 г. дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%, — говорится в поручении Путина правительству РФ.
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