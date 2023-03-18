Зеленский раскрыл итоги заседания «Рамштайна»

Зеленский: на заседании «Рамштайна» решили отправить ВСУ новые пакеты военной помощи

19 марта 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Зеленский сообщил о новых пакетах военной помощи от коллег из Европы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По итогам заседания «Рамштайна» Канада, Германия, Франция, Дания и Эстония отправят на Украину новую военную помощь. Об это сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. «Состоялось очередное заседание „Рамштайна“. Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии. Это касается боеприпасов и амуниции, танков и артиллерии», — сообщил украинский президент в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Украине пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для РСЗО, гаубиц и бронетехники, а так же мостоукладчик. Позднее Германия и Португалия пообещали уже в марте отправить Киеву 21 танк Leopard 2A6. Танки Leopard 1 страны Европы начнут поставлять с мая. До конца года Украина получит около 90 танков данной модификации.

По итогам заседания «Рамштайна» Канада, Германия, Франция, Дания и Эстония отправят на Украину новую военную помощь. Об это сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении. «Состоялось очередное заседание „Рамштайна“. Есть новые оборонные пакеты от наших друзей: от Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии. Это касается боеприпасов и амуниции, танков и артиллерии», — сообщил украинский президент в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Вашингтон выделил Украине пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для РСЗО, гаубиц и бронетехники, а так же мостоукладчик. Позднее Германия и Португалия пообещали уже в марте отправить Киеву 21 танк Leopard 2A6. Танки Leopard 1 страны Европы начнут поставлять с мая. До конца года Украина получит около 90 танков данной модификации.