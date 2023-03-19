Военкоры: ВСУ бросили технику на прорыв в Запорожской области

19 марта 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Попытка наступления украинских войск прошла в городе Орехов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронетехнику в Запорожской области в попытке контрнаступления. Об этом сообщают военкоры. «Бронетехника ВСУ атакует федеральные войска в Пологовском районе Запорожской области», — отметили в teleram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры пояснили, что попытка наступления украинских войск прошла в городе Орехов. Несколько дней назад украинское командование бросило туда тактическую группу, которую уничтожили российские войска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что 16 марта президент Украины Владимир Зеленский бросил украинские силы на убой в Запорожье.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронетехнику в Запорожской области в попытке контрнаступления. Об этом сообщают военкоры. «Бронетехника ВСУ атакует федеральные войска в Пологовском районе Запорожской области», — отметили в teleram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры пояснили, что попытка наступления украинских войск прошла в городе Орехов. Несколько дней назад украинское командование бросило туда тактическую группу, которую уничтожили российские войска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что 16 марта президент Украины Владимир Зеленский бросил украинские силы на убой в Запорожье.