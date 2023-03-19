Военкоры: ВСУ бросили технику на прорыв в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Попытка наступления украинских войск прошла в городе Орехов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронетехнику в Запорожской области в попытке контрнаступления. Об этом сообщают военкоры.

«Бронетехника ВСУ атакует федеральные войска в Пологовском районе Запорожской области», — отметили в teleram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры пояснили, что попытка наступления украинских войск прошла в городе Орехов. Несколько дней назад украинское командование бросило туда тактическую группу, которую уничтожили российские войска.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что 16 марта президент Украины Владимир Зеленский бросил украинские силы на убой в Запорожье.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронетехнику в Запорожской области в попытке контрнаступления. Об этом сообщают военкоры. «Бронетехника ВСУ атакует федеральные войска в Пологовском районе Запорожской области», — отметили в teleram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры пояснили, что попытка наступления украинских войск прошла в городе Орехов. Несколько дней назад украинское командование бросило туда тактическую группу, которую уничтожили российские войска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявлял, что 16 марта президент Украины Владимир Зеленский бросил украинские силы на убой в Запорожье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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