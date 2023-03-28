28 марта 2023

Полянский дал неутешительный прогноз по срокам окончания СВО

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Полянский заявил, что запад не предпринимает усилия для достижения мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что до установления мира на Украине далеко. Об этом дипломат рассказал в интервью информагентству.

«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», — заявил Полянский в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, западные страны занимаются лишь тем, что поставляют оружие, раздувая тем самым конфликт. «Трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в направлении достижения мира», — добавил Полянский.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что только готовность провести серьезный разговор станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине. При этом украинский лидер в очередной раз попытался оправдаться за отказ начать мирные переговоры с российской стороной. Американский военный аналитик Шон Белл считает, что ВСУ в зоне спецоперации (СВО) скоро выдохнутся, так как поддержка от Запада ограничена.

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что до установления мира на Украине далеко. Об этом дипломат рассказал в интервью информагентству. «Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия», — заявил Полянский в интервью РИА Новости. По словам дипломата, западные страны занимаются лишь тем, что поставляют оружие, раздувая тем самым конфликт. «Трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в направлении достижения мира», — добавил Полянский. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что только готовность провести серьезный разговор станет гарантом для урегулирования конфликта на Украине. При этом украинский лидер в очередной раз попытался оправдаться за отказ начать мирные переговоры с российской стороной. Американский военный аналитик Шон Белл считает, что ВСУ в зоне спецоперации (СВО) скоро выдохнутся, так как поддержка от Запада ограничена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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