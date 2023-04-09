Военкоры сообщили, что ВС РФ взяли важный объект в Марьинке

ВС РФ на марьинском направлении (ДНР) взяли под контроль шиноремонтный завод. Об этом сообщили российские военкоры. Уточняется, что завод станет удобной позицией обороны против Вооруженных сил Украины (ВСУ)
«По предварительным данным, территория завода (шиноремонтного — прим. URA.RU) была взята штурмом, потерь с российской стороны нет», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там добавили, что взятие комплекса завода послужит дополнительной обороной против ВСУ. Уточняется, что силы противника остались в районе улиц «Лесная» и «Урожайная».
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ под Марьинкой, передает телеканал 360. В материале говорится, что украинские силы использовали эти позиции для стрельбы из САУ (самоходной артиллерийской установки) «Гвоздика».
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ВС РФ на марьинском направлении (ДНР) взяли под контроль шиноремонтный завод. Об этом сообщили российские военкоры. Уточняется, что завод станет удобной позицией обороны против Вооруженных сил Украины (ВСУ) «По предварительным данным, территория завода (шиноремонтного — прим. URA.RU) была взята штурмом, потерь с российской стороны нет», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там добавили, что взятие комплекса завода послужит дополнительной обороной против ВСУ. Уточняется, что силы противника остались в районе улиц «Лесная» и «Урожайная». Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ под Марьинкой, передает телеканал 360. В материале говорится, что украинские силы использовали эти позиции для стрельбы из САУ (самоходной артиллерийской установки) «Гвоздика».