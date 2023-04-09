Военкоры сообщили, что ВС РФ взяли важный объект в Марьинке

«Военная хроника»: российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке для обороны от ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, солдат, штурмовик, тренировка на полигоне
Российские войска заняли важный завод в Марьинке, сообщает «Военная хроника» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ на марьинском направлении (ДНР) взяли под контроль шиноремонтный завод. Об этом сообщили российские военкоры. Уточняется, что завод станет удобной позицией обороны против Вооруженных сил Украины (ВСУ)

«По предварительным данным, территория завода (шиноремонтного — прим. URA.RU) была взята штурмом, потерь с российской стороны нет», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там добавили, что взятие комплекса завода послужит дополнительной обороной против ВСУ. Уточняется, что силы противника остались в районе улиц «Лесная» и «Урожайная».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ под Марьинкой, передает телеканал 360. В материале говорится, что украинские силы использовали эти позиции для стрельбы из САУ (самоходной артиллерийской установки) «Гвоздика».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ на марьинском направлении (ДНР) взяли под контроль шиноремонтный завод. Об этом сообщили российские военкоры. Уточняется, что завод станет удобной позицией обороны против Вооруженных сил Украины (ВСУ) «По предварительным данным, территория завода (шиноремонтного — прим. URA.RU) была взята штурмом, потерь с российской стороны нет», — говорится в сообщении telegram-канала «Военная хроника». Там добавили, что взятие комплекса завода послужит дополнительной обороной против ВСУ. Уточняется, что силы противника остались в районе улиц «Лесная» и «Урожайная». Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ под Марьинкой, передает телеканал 360. В материале говорится, что украинские силы использовали эти позиции для стрельбы из САУ (самоходной артиллерийской установки) «Гвоздика».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...