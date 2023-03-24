Пушилин заявил о финальном шаге перед освобождением Марьинки

Пушилин: для освобождения Марьинки осталось взять последний участок
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Для освобождения Марьинки осталось сделать последний шаг, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На западе Марьинки остался один участок, взятие которого позволит полностью освободить город. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В Марьинке осталось освободить последний участок в западной части города», — передает слова Пушилина телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что взятие последнего участка позволит говорить об освобождении города.

Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки и Авдеевки позволит прекратить обстрелы Донецка. Вооруженные силы России (ВС РФ) значительно улучшили свои позиции в западной части Марьинки, передает «Национальная служба новостей». Сопротивление украинских солдат не влияет на продвижение ВС РФ в городе, сообщает RT.

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На западе Марьинки остался один участок, взятие которого позволит полностью освободить город. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «В Марьинке осталось освободить последний участок в западной части города», — передает слова Пушилина телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что взятие последнего участка позволит говорить об освобождении города. Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки и Авдеевки позволит прекратить обстрелы Донецка. Вооруженные силы России (ВС РФ) значительно улучшили свои позиции в западной части Марьинки, передает «Национальная служба новостей». Сопротивление украинских солдат не влияет на продвижение ВС РФ в городе, сообщает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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