На западе Марьинки остался один участок, взятие которого позволит полностью освободить город. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В Марьинке осталось освободить последний участок в западной части города», — передает слова Пушилина телеканал «Россия 24». Он подчеркнул, что взятие последнего участка позволит говорить об освобождении города.
Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки и Авдеевки позволит прекратить обстрелы Донецка. Вооруженные силы России (ВС РФ) значительно улучшили свои позиции в западной части Марьинки, передает «Национальная служба новостей». Сопротивление украинских солдат не влияет на продвижение ВС РФ в городе, сообщает RT.
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