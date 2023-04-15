Силуанова уволили с поста полпреда РФ в совете Евразийского банка развития

Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от должности полпреда РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Это следует из распоряжения правительства.
«Освободить министра финансов РФ Силуанова А. Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития», — сказано в распоряжении. Документ
ЕАБР создали Россия и Казахстан в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В начале года совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение долей между акционерами. Доля России снизилась с 65 до 44,8 процентов.
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