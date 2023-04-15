Силуанова уволили с поста полпреда РФ в совете Евразийского банка развития

15 апреля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Силуанова освободили от исполнения обязанностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от должности полпреда РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Это следует из распоряжения правительства. «Освободить министра финансов РФ Силуанова А. Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития», — сказано в распоряжении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ЕАБР создали Россия и Казахстан в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В начале года совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение долей между акционерами. Доля России снизилась с 65 до 44,8 процентов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от должности полпреда РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Это следует из распоряжения правительства. «Освободить министра финансов РФ Силуанова А. Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития», — сказано в распоряжении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ЕАБР создали Россия и Казахстан в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В начале года совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение долей между акционерами. Доля России снизилась с 65 до 44,8 процентов.