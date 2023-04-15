Силуанова уволили с поста полпреда РФ в совете Евразийского банка развития

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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, силуанов антон
Силуанова освободили от исполнения обязанностей Фото:

Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от должности полпреда РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Это следует из распоряжения правительства.

«Освободить министра финансов РФ Силуанова А. Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития», — сказано в распоряжении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ЕАБР создали Россия и Казахстан в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В начале года совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение долей между акционерами. Доля России снизилась с 65 до 44,8 процентов.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов освобожден от должности полпреда РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Это следует из распоряжения правительства. «Освободить министра финансов РФ Силуанова А. Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития», — сказано в распоряжении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. ЕАБР создали Россия и Казахстан в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В начале года совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение долей между акционерами. Доля России снизилась с 65 до 44,8 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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