Депутат Госдумы Журавлев раскрыл истинную цель создания реестра военнообязанных

Депутат Госдумы Журавлев: реестр военнообязанных позволит верно распределить бойцов по боевым задачам
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый военнообязанный должен иметь четкий статус, учитывающий бронь и военную специальность, сказал Алексей Журавлев Фото:

Реестр военнообязанных в России позволит более четко распределять задачи перед военнослужащими в случае необходимости встать на защиту Родины. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Единый реестр военнообязанных создается для того, чтобы в случае необходимости наша страна смогла активно защищаться. Чтобы в суматохе компьютерщика не посадили в танк, а тракториста, наоборот, управлять беспилотником за планшет. У каждого должен быть понятный статус, учитывающий бронь, все возможные отсрочки, семейное положение, военно-учетную специальность», — сказал Алексей Журавлев.

Он отметил, что с уклонистами нужно вести себя строже. «А с теми, кто против этих мер и не намерен Родину защищать, церемониться и вовсе не следует, подвергая не только лишению водительского удостоверения, как принято сейчас, но и пожизненному запрету на государственную службу и депутатскую деятельность. В моем законопроекте именно эти меры для уклонистов и значатся», — подчеркнул депутат.

Госдума 11 апреля приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России. Одна из них говорит о создании реестра военнообязанных. Как рассказал URA.RU первый заместитель председателя комитета нижней палаты по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду»), в нижней палате создадут комиссию, которая проконтролирует работу данного реестра.

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Реестр военнообязанных в России позволит более четко распределять задачи перед военнослужащими в случае необходимости встать на защиту Родины. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. «Единый реестр военнообязанных создается для того, чтобы в случае необходимости наша страна смогла активно защищаться. Чтобы в суматохе компьютерщика не посадили в танк, а тракториста, наоборот, управлять беспилотником за планшет. У каждого должен быть понятный статус, учитывающий бронь, все возможные отсрочки, семейное положение, военно-учетную специальность», — сказал Алексей Журавлев. Он отметил, что с уклонистами нужно вести себя строже. «А с теми, кто против этих мер и не намерен Родину защищать, церемониться и вовсе не следует, подвергая не только лишению водительского удостоверения, как принято сейчас, но и пожизненному запрету на государственную службу и депутатскую деятельность. В моем законопроекте именно эти меры для уклонистов и значатся», — подчеркнул депутат. Госдума 11 апреля приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России. Одна из них говорит о создании реестра военнообязанных. Как рассказал URA.RU первый заместитель председателя комитета нижней палаты по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду»), в нижней палате создадут комиссию, которая проконтролирует работу данного реестра.
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