Путин назначил нового губернатора Красноярского края

Владимир Путин назначил Михаила Котюкова губернатором Красноярского края
Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края, врио главы региона назначен Михаил Котюков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
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