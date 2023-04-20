20 апреля 2023

Путин назначил нового губернатора Красноярского края

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, якушев владимир, путин владимир
Владимир Путин назначил Михаила Котюкова губернатором Красноярского края Фото:

Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края, врио главы региона назначен Михаил Котюков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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Путин принял отставку Александра Усса с поста губернатора Красноярского края, врио главы региона назначен Михаил Котюков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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