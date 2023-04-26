Политолог Синельников рассказал, зачем Зеленский говорил с Си Цзиньпином

Политолог Синельников: Зеленский призвал к миру через посредника, побеседовав с Си

26 апреля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Владимир Синельников считает, что Киев готов на переговоры с Москвой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Пекин отправит в Киев специального представителя для урегулирования кризисной ситуации, связанной с проведением Россией специальной военной операции. Это свидетельствует, что Зеленский готов пойти на мирные переговоры с РФ, считает политолог Владимир Синельников. «Их беседа, по сути, призыв к миру через посредника. Для Зеленского было бы крайне унизительно обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой о заключении того или иного мирного соглашения, потому что — это прямое признание военного поражения», — рассказал Синельников корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Синельников считает, что Зеленский потерял надежду на успешное для Украины завершение конфликта с Россией. Он также назвал анонсированное контрнаступление украинских вооруженных сил (ВСУ) спланированной пиар акцией. Ранее URA.RU сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года. В разработке плана военных действий принимали участие специалисты из США. Украинские военные проходят необходимое обучение на полигонах в Германии.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Пекин отправит в Киев специального представителя для урегулирования кризисной ситуации, связанной с проведением Россией специальной военной операции. Это свидетельствует, что Зеленский готов пойти на мирные переговоры с РФ, считает политолог Владимир Синельников. «Их беседа, по сути, призыв к миру через посредника. Для Зеленского было бы крайне унизительно обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой о заключении того или иного мирного соглашения, потому что — это прямое признание военного поражения», — рассказал Синельников корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня». Синельников считает, что Зеленский потерял надежду на успешное для Украины завершение конфликта с Россией. Он также назвал анонсированное контрнаступление украинских вооруженных сил (ВСУ) спланированной пиар акцией. Ранее URA.RU сообщило, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что контрнаступление ВСУ намечено на весну этого года. В разработке плана военных действий принимали участие специалисты из США. Украинские военные проходят необходимое обучение на полигонах в Германии.