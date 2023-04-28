Трое американских военных погибли при крушении вертолетов на Аляске

На Аляске потерпели крушение два вертолета ApacheФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Три пилота ВВС США погибли при крушении двух военных вертолетов Apache на Аляске. Пилоты выполняли учебную миссию.
«По словам военных, три пилота армейского вертолета погибли в результате крушения двух апачей в центральной части Аляски, когда они возвращались с учебной миссии», — пишет газета The Washington Post. По словам пресс-секретаря армии, капитана Молли Трис, одном пилоту удалось выжить, он доставлен в больницу.
Сейчас на месте работают спасатели, причины падения двух вертолетов не известны. За 2023 год это уже второе крушение американских военных вертолетов Apache на Аляске.
Три пилота ВВС США погибли при крушении двух военных вертолетов Apache на Аляске. Пилоты выполняли учебную миссию. «По словам военных, три пилота армейского вертолета погибли в результате крушения двух апачей в центральной части Аляски, когда они возвращались с учебной миссии», — пишет газета The Washington Post. По словам пресс-секретаря армии, капитана Молли Трис, одном пилоту удалось выжить, он доставлен в больницу. Сейчас на месте работают спасатели, причины падения двух вертолетов не известны. За 2023 год это уже второе крушение американских военных вертолетов Apache на Аляске.