Трое американских военных погибли при крушении вертолетов на Аляске

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НАТО. Москва. stock, вертолет, нато, апачи, Apache, stock
На Аляске потерпели крушение два вертолета Apache Фото:

Три пилота ВВС США погибли при крушении двух военных вертолетов Apache на Аляске. Пилоты выполняли учебную миссию.

«По словам военных, три пилота армейского вертолета погибли в результате крушения двух апачей в центральной части Аляски, когда они возвращались с учебной миссии», — пишет газета The Washington Post. По словам пресс-секретаря армии, капитана Молли Трис, одном пилоту удалось выжить, он доставлен в больницу.

Сейчас на месте работают спасатели, причины падения двух вертолетов не известны. За 2023 год это уже второе крушение американских военных вертолетов Apache на Аляске.

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Три пилота ВВС США погибли при крушении двух военных вертолетов Apache на Аляске. Пилоты выполняли учебную миссию. «По словам военных, три пилота армейского вертолета погибли в результате крушения двух апачей в центральной части Аляски, когда они возвращались с учебной миссии», — пишет газета The Washington Post. По словам пресс-секретаря армии, капитана Молли Трис, одном пилоту удалось выжить, он доставлен в больницу. Сейчас на месте работают спасатели, причины падения двух вертолетов не известны. За 2023 год это уже второе крушение американских военных вертолетов Apache на Аляске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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