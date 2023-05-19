Путин уволил замглавы МИД РФ Сыромолотова

Олег Сыромолотов освобожден от должности замглавы МИД РФ
Президент России Владимир Путин снял с должности замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.
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