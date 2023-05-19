Путин уволил замглавы МИД РФ Сыромолотова

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Олег Сыромолотов освобожден от должности замглавы МИД РФ Фото:

Президент России Владимир Путин снял с должности замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.

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Президент России Владимир Путин снял с должности замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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