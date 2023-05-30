30 мая 2023

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в СВО

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин устанавливает правила ведения конфликта на Украине, пишет Питер Моричи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел красные линии, ограничивающие взаимодействие стран НАТО с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В связи с этим США не могут полноценно оснастить Киев вооружением. Так Россия повысила свои шансы на победу в конфликте. Об этом пишет американский экономист Питер Моричи.

«Г-н [Владимир] Путин провел красные линии — любое взаимодействие [ВСУ] с силами НАТО и внедрение [ядерного оружия]. Опасаясь реакции Путина, [президент США] г-н [Джозеф] Байден также не смог оснастить Киев тактическими ракетными системами. <…> Таким образом, Путин определил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу», — подчеркнул Питер Моричи в материале для газеты The Washington Times. Он отметил, что позиция НАТО по отношению к РФ заключается в сдерживании российских сил на Украине, но не активном вмешательстве сил альянса в конфликт.

Страны НАТО поставляют вооружение и оказывают финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. В связи с ограниченной поддержкой президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада предоставить Киеву все необходимые виды техники и вооружения. Путин, в свою очередь, отмечал, что НАТО обманула Россию и продолжает расширяться на восток. В настоящий момент НАТО усиливают свое присутствие в Косово, передает «Национальная служба новостей». Однако альянс на сегодня ослаблен, пишет Life.

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Президент РФ Владимир Путин провел красные линии, ограничивающие взаимодействие стран НАТО с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В связи с этим США не могут полноценно оснастить Киев вооружением. Так Россия повысила свои шансы на победу в конфликте. Об этом пишет американский экономист Питер Моричи. «Г-н [Владимир] Путин провел красные линии — любое взаимодействие [ВСУ] с силами НАТО и внедрение [ядерного оружия]. Опасаясь реакции Путина, [президент США] г-н [Джозеф] Байден также не смог оснастить Киев тактическими ракетными системами. <…> Таким образом, Путин определил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу», — подчеркнул Питер Моричи в материале для газеты The Washington Times. Он отметил, что позиция НАТО по отношению к РФ заключается в сдерживании российских сил на Украине, но не активном вмешательстве сил альянса в конфликт. Страны НАТО поставляют вооружение и оказывают финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. В связи с ограниченной поддержкой президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада предоставить Киеву все необходимые виды техники и вооружения. Путин, в свою очередь, отмечал, что НАТО обманула Россию и продолжает расширяться на восток. В настоящий момент НАТО усиливают свое присутствие в Косово, передает «Национальная служба новостей». Однако альянс на сегодня ослаблен, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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