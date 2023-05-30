TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в СВО

31 мая 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин устанавливает правила ведения конфликта на Украине, пишет Питер Моричи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин провел красные линии, ограничивающие взаимодействие стран НАТО с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В связи с этим США не могут полноценно оснастить Киев вооружением. Так Россия повысила свои шансы на победу в конфликте. Об этом пишет американский экономист Питер Моричи. «Г-н [Владимир] Путин провел красные линии — любое взаимодействие [ВСУ] с силами НАТО и внедрение [ядерного оружия]. Опасаясь реакции Путина, [президент США] г-н [Джозеф] Байден также не смог оснастить Киев тактическими ракетными системами. <…> Таким образом, Путин определил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу», — подчеркнул Питер Моричи в материале для газеты The Washington Times. Он отметил, что позиция НАТО по отношению к РФ заключается в сдерживании российских сил на Украине, но не активном вмешательстве сил альянса в конфликт. Страны НАТО поставляют вооружение и оказывают финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. В связи с ограниченной поддержкой президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада предоставить Киеву все необходимые виды техники и вооружения. Путин, в свою очередь, отмечал, что НАТО обманула Россию и продолжает расширяться на восток. В настоящий момент НАТО усиливают свое присутствие в Косово, передает «Национальная служба новостей». Однако альянс на сегодня ослаблен, пишет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин провел красные линии, ограничивающие взаимодействие стран НАТО с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В связи с этим США не могут полноценно оснастить Киев вооружением. Так Россия повысила свои шансы на победу в конфликте. Об этом пишет американский экономист Питер Моричи. «Г-н [Владимир] Путин провел красные линии — любое взаимодействие [ВСУ] с силами НАТО и внедрение [ядерного оружия]. Опасаясь реакции Путина, [президент США] г-н [Джозеф] Байден также не смог оснастить Киев тактическими ракетными системами. <…> Таким образом, Путин определил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу», — подчеркнул Питер Моричи в материале для газеты The Washington Times. Он отметил, что позиция НАТО по отношению к РФ заключается в сдерживании российских сил на Украине, но не активном вмешательстве сил альянса в конфликт. Страны НАТО поставляют вооружение и оказывают финансовую поддержку Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. В связи с ограниченной поддержкой президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада предоставить Киеву все необходимые виды техники и вооружения. Путин, в свою очередь, отмечал, что НАТО обманула Россию и продолжает расширяться на восток. В настоящий момент НАТО усиливают свое присутствие в Косово, передает «Национальная служба новостей». Однако альянс на сегодня ослаблен, пишет Life.