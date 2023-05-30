В Китае предостерегли Запад от рокового шага против России

«Хуаньцю шибао»: США рискуют обрушить доллар и евро из-за России

31 мая 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Доллар и евро рухнут, если будет подорвано доверие к США, считают в Китае Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Доллар и евро могут рухнуть на фоне введения санкций при обострении конфронтации между Россией и НАТО. Об этом рассказал обозреватель китайской прессы. «Если они (США и ЕС — прим. URA.RU) расширят рамки санкций против России и попытаются ввести ограничения в отношении некоторых стран, воздержавшихся от принятия мер против Москвы, то негативное влияние на сам Запад усилится. Сегодняшние доллар и евро являются чисто кредитными валютами, больше полагающимися на доверие участников рынка к могуществу страны-эмитента, что подразумевает и ее военную мощь. Когда доверие будет подорвано, доллар и евро могут рухнуть», — написал обозреватель газеты « Хуаньцю шибао ». Он подчеркнул, что обрушение валют может быть даже более катастрофическим, чем обрушение британского фунта во время отхода от золотого стандарта. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен объявила о близости Штатов к экономическому дефолту. Она пообещала в течение двух недель объявить о дефолте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал масштабы госдолга Вашингтона, рекомендовав американцам найти альтернативу доллару, чтобы в будущем экономика страны не обрушилась.

Доллар и евро могут рухнуть на фоне введения санкций при обострении конфронтации между Россией и НАТО. Об этом рассказал обозреватель китайской прессы. «Если они (США и ЕС — прим. URA.RU) расширят рамки санкций против России и попытаются ввести ограничения в отношении некоторых стран, воздержавшихся от принятия мер против Москвы, то негативное влияние на сам Запад усилится. Сегодняшние доллар и евро являются чисто кредитными валютами, больше полагающимися на доверие участников рынка к могуществу страны-эмитента, что подразумевает и ее военную мощь. Когда доверие будет подорвано, доллар и евро могут рухнуть», — написал обозреватель газеты «Хуаньцю шибао». Он подчеркнул, что обрушение валют может быть даже более катастрофическим, чем обрушение британского фунта во время отхода от золотого стандарта. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен объявила о близости Штатов к экономическому дефолту. Она пообещала в течение двух недель объявить о дефолте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал масштабы госдолга Вашингтона, рекомендовав американцам найти альтернативу доллару, чтобы в будущем экономика страны не обрушилась.