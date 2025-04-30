Захарова раскритиковала Европу за угрозы в адрес Вучича

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Захарова сравнила Еврокомиссию с мафией и террористами
Захарова сравнила Еврокомиссию с мафией и террористами Фото:
новость из сюжета
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила действия Еврокомиссии, которая пригрозила президенту Сербии Александру Вучичу возможными негативными последствиями для процесса евроинтеграции страны, если тот совершит визит в Москву на празднование 9 мая. Она сравнила действия ЕК с тем, как поступали пираты и мафия.

«В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает — к диктатуре. Что это за „черные метки“, которые Запад раздает в виде неких предупреждений?» — заявила Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале, комментируя заявление официального представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье.

Захарова сравнила Еврокомиссию с пиратами и мафией. По ее мнению, к таким предупреждениям прибегают «шантажисты и преступники», а также террористические ячейки.

Организация, по мнению представителя МИД РФ, использует методы, схожие с бандитскими. Она подчеркнула, что столь пренебрежительное отношение к странам-кандидатам вызывает вопросы о том, как изменится положение государств после полного присоединения к структурам Евросоюза и подчинения их решениям европейских институтов.

Ранее стало известно, что во время визита в Сербию еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос пыталась отговорить Вучича от поездки в Москву на празднование Дня Победы. По данным официального представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, Кос предупредила главу Сербии о возможных негативных последствиях для евроинтеграции страны.

Европейский союз (ЕС) ранее уже предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от посещения Москвы в связи с Днем Победы. Однако, не смотря на давление, Вучич решил приехать 9 мая в Россию, передает RT.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила действия Еврокомиссии, которая пригрозила президенту Сербии Александру Вучичу возможными негативными последствиями для процесса евроинтеграции страны, если тот совершит визит в Москву на празднование 9 мая. Она сравнила действия ЕК с тем, как поступали пираты и мафия. «В Еврокомиссии отказались от демократии? Если уважают демократию как принцип, так должны уважать и результаты демократического, народного волеизъявления. А не прибегать к тем методам, которые сама же Еврокомиссия отвергает — к диктатуре. Что это за „черные метки“, которые Запад раздает в виде неких предупреждений?» — заявила Захарова. Об этом она написала в своем telegram-канале, комментируя заявление официального представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье. Захарова сравнила Еврокомиссию с пиратами и мафией. По ее мнению, к таким предупреждениям прибегают «шантажисты и преступники», а также террористические ячейки. Организация, по мнению представителя МИД РФ, использует методы, схожие с бандитскими. Она подчеркнула, что столь пренебрежительное отношение к странам-кандидатам вызывает вопросы о том, как изменится положение государств после полного присоединения к структурам Евросоюза и подчинения их решениям европейских институтов. Ранее стало известно, что во время визита в Сербию еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос пыталась отговорить Вучича от поездки в Москву на празднование Дня Победы. По данным официального представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, Кос предупредила главу Сербии о возможных негативных последствиях для евроинтеграции страны. Европейский союз (ЕС) ранее уже предостерег лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от посещения Москвы в связи с Днем Победы. Однако, не смотря на давление, Вучич решил приехать 9 мая в Россию, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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