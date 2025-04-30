На Украине предложили создать космические силы

Депутат Рады Вениславский предложил учредить космические силы в составе ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В составе ВСУ могут появиться космические силы
В составе ВСУ могут появиться космические силы Фото:

Верховная Рада Украины рассматривает инициативу депутата Федора Вениславского, касающуюся создания космических сил в составе ВСУ. Об этом сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Вениславский регистрирует законопроект о создании космических сил ВСУ», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В конце марта заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объявила о создании управления космической политики в рамках ведомства.

Украина анонсировала создание нового подразделения для разработки космических технологий и формирования космических войск. Екатерина Черногоренко подчеркнула, что спутниковая связь и разведка критически важны для управления войсками и понимания передвижений войск.

Военные аналитики также обсуждают использование западных разведывательных ресурсов, и согласно отчету Института стратегических исследований американской армии, украинские силы получили данные о площади не менее 40 млн квадратных километров благодаря спутникам. Оценочное количество западных спутников составляет около 600 аппаратов, передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховная Рада Украины рассматривает инициативу депутата Федора Вениславского, касающуюся создания космических сил в составе ВСУ. Об этом сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая. «Вениславский регистрирует законопроект о создании космических сил ВСУ», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В конце марта заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объявила о создании управления космической политики в рамках ведомства. Украина анонсировала создание нового подразделения для разработки космических технологий и формирования космических войск. Екатерина Черногоренко подчеркнула, что спутниковая связь и разведка критически важны для управления войсками и понимания передвижений войск. Военные аналитики также обсуждают использование западных разведывательных ресурсов, и согласно отчету Института стратегических исследований американской армии, украинские силы получили данные о площади не менее 40 млн квадратных километров благодаря спутникам. Оценочное количество западных спутников составляет около 600 аппаратов, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...