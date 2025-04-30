На Украине предложили создать космические силы

Верховная Рада Украины рассматривает инициативу депутата Федора Вениславского, касающуюся создания космических сил в составе ВСУ. Об этом сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.
«Вениславский регистрирует законопроект о создании космических сил ВСУ», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В конце марта заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объявила о создании управления космической политики в рамках ведомства.
Украина анонсировала создание нового подразделения для разработки космических технологий и формирования космических войск. Екатерина Черногоренко подчеркнула, что спутниковая связь и разведка критически важны для управления войсками и понимания передвижений войск.
Военные аналитики также обсуждают использование западных разведывательных ресурсов, и согласно отчету Института стратегических исследований американской армии, украинские силы получили данные о площади не менее 40 млн квадратных километров благодаря спутникам. Оценочное количество западных спутников составляет около 600 аппаратов, передает Pravda.Ru.
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