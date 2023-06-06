В Белом доме впервые прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

Белый Дом: США не могут доказать причастность России к подрыву Каховской ГЭС

06 июня 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

США ведут переговоры с Украиной, чтобы узнать больше данных о подрыве Каховской ГЭС Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС США не могут подтвердить причастность России к подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отметив, что США ведут переговоры с Украиной, чтобы узнать больше информации. «Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения [о причастности России]. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», — сообщил Кирби на брифинге. Трансляция идет в twitter-аккаунте Белого дома. Кирби подчеркнул, что США контролируют ситуацию. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт. Они подорвали Каховскую ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. В результате три населенных пункта затопило в Херсонской области.

США не могут подтвердить причастность России к подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, отметив, что США ведут переговоры с Украиной, чтобы узнать больше информации. «Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения [о причастности России]. И мы взаимодействуем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», — сообщил Кирби на брифинге. Трансляция идет в twitter-аккаунте Белого дома. Кирби подчеркнул, что США контролируют ситуацию. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили теракт. Они подорвали Каховскую ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. В результате три населенных пункта затопило в Херсонской области.