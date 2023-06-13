В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) расцвела любка двулистная, называемая любовным корнем. Как URA.RU отметили в пресс-службе нацпарка, растение относится к семейству орхидных.
«Любка двулистная, называемая также любовным корнем, зацвела на две недели раньше среднемноголетнего срока. Любка относится к семейству орхидных, но в Красную книгу не входит», — рассказали URA.RU в нацпарке.
Другими названиями растения являются ночная фиалка, бальзам дикий, ночные духи, кукушкины слезки, полевой жасмин, ночная красавица, орхидея-бабочка. Северная орхидея имеет мелкие белые цветы, собранные в колосовидное соцветие.
Любка двулистная внесена в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). В прошлом растению приписывали разные магические свойства.
Опылителями любки двулистной являются ночные бражники, которых она приманивает приятным запахом. Сама форма цветка, отметили в нацпарке, несколько напоминает белую бабочку, хорошо заметную в вечернее время.
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