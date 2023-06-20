Минстрой компенсирует людям до 35 лет половину аренды жилья

Минстрой России предложил компенсировать молодым людям половину оплаты за аренду жилья. Однако по условиям программы им параллельно придется копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Об этом сообщили в ведомстве.
«Согласно программе, молодежь до 35 лет получит стимул к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого молодым людям будут компенсировать 50% платы за арендное жилье», — рассказали «Известиям» в Минстрое.
Важным условием субсидирования, по данным издания, станет параллельное накопление молодыми людьми финансовых средств на покупку собственного жилья в новостройке. Таким образом, как отмечают в минстрое, программа будет охватывать около 310 тысяч россиян.
Ранее в России разработали программу льготной ипотеки для молодых семей с детьми на покупку индивидуальных жилых домов. На это госкорпорацией «Дом.РФ» направлялось 300 миллионов рублей.
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