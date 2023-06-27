«Коммерсант» узнал о влиянии мятежа Пригожина на торговые сети

Х5 Group: спрос на ряд продуктов в торговых сетях увеличился в разы из-за мятежа Пригожина

28 июня 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Спрос на ряд товаров в сетевых магазинах увеличился в разы из-за действий армии Пригожина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Вооруженный мятеж частной армии, организованный предпринимателем Евгением Пригожиным, привел к тому, что часть населения РФ начали делать запасы продуктов питания долгосрочного хранения. По данным аналитиков компании X5 Group, резкие всплески спроса были зафиксированы в прошедшую субботу в южных регионах и центральной части страны. «В Воронежской области спрос на мясные, рыбные и овощные консервы совокупно вырос более чем на 830%. В Ростовской области продажи муки увеличились более чем на 500%. В столичном городе и Подмосковье спрос на крупы возрос почти на 150%», — пояснили представители российской торговой компании, передает « Коммерсант ». Эксперты также отмечают, что продажа соли в Липецкой области увеличились более чем в четыре раза. В X5 Group подчеркивают, что смогли обеспечить бесперебойные поставки всех видов товаров. По данным издания, о таких же успехах заявляют и участники других рынков. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по лагерю его бойцов и анонсировал ответные меры. В ведомстве выступили с опровержением этой информации. В ФСБ возбудили дело о вооруженном мятеже. К 24 июня бойцы частной армии Пригожина захватили несколько зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. В тот же день после переговоров с Лукашенко Пригожин закончил наступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженный мятеж частной армии, организованный предпринимателем Евгением Пригожиным, привел к тому, что часть населения РФ начали делать запасы продуктов питания долгосрочного хранения. По данным аналитиков компании X5 Group, резкие всплески спроса были зафиксированы в прошедшую субботу в южных регионах и центральной части страны. «В Воронежской области спрос на мясные, рыбные и овощные консервы совокупно вырос более чем на 830%. В Ростовской области продажи муки увеличились более чем на 500%. В столичном городе и Подмосковье спрос на крупы возрос почти на 150%», — пояснили представители российской торговой компании, передает «Коммерсант». Эксперты также отмечают, что продажа соли в Липецкой области увеличились более чем в четыре раза. В X5 Group подчеркивают, что смогли обеспечить бесперебойные поставки всех видов товаров. По данным издания, о таких же успехах заявляют и участники других рынков. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по лагерю его бойцов и анонсировал ответные меры. В ведомстве выступили с опровержением этой информации. В ФСБ возбудили дело о вооруженном мятеже. К 24 июня бойцы частной армии Пригожина захватили несколько зданий в Ростове-на-Дону и Воронеже. В тот же день после переговоров с Лукашенко Пригожин закончил наступление.