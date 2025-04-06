Воздушные силы ВСУ взвыли из-за невозможности сбить ракеты «Искандер» и «Кинжал»

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В ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее
В ВСУ пожаловались, что сбивать российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинским военным стало сложнее сбивать российские ракеты «Искандер» и «Кинжал» после того, как ВС РФ модернизировали баллистические ракеты. На это пожаловался начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты — сбивание „Кинжалов“, „Искандеров“. Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты», — сказал Игнат. Его слова передает «Страна.ua».

Ракетный комплекс «Искандер» — это название семейства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) класса «земля — земля». С 2022 года «Искандеры» используются российскими войсками для ударов по целям в ходе военной операции на Украине. Ракета «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты. Впервые комплексы «Кинжал», по заявлению российского Минобороны, были использованы 18 марта 2022 года.

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Украинским военным стало сложнее сбивать российские ракеты «Искандер» и «Кинжал» после того, как ВС РФ модернизировали баллистические ракеты. На это пожаловался начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты — сбивание „Кинжалов“, „Искандеров“. Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты», — сказал Игнат. Его слова передает «Страна.ua». Ракетный комплекс «Искандер» — это название семейства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) класса «земля — земля». С 2022 года «Искандеры» используются российскими войсками для ударов по целям в ходе военной операции на Украине. Ракета «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты. Впервые комплексы «Кинжал», по заявлению российского Минобороны, были использованы 18 марта 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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