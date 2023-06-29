Во Франции задержали более 400 протестующих: главное о беспорядках в Европе к утру 30 июня

Протесты были вызваны гибелью 17-летнего подростка от рук французской полиции
Более 400 человек были задержаны во Франции во время массовых беспорядков, вызванных смертью 17-летнего подростка от рук полиции. Ситуация в стране охарактеризована как «неустойчивое спокойствие». URA.RU собрало главное, что известно о беспорядках в Европе к утру 30 июня.
- Большинство из 421 задержанного нарушителя во Франции — молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, были задержаны в ночь на пятницу. Представители МВД заявили, что эти многочисленные задержания являются результатом строгих инструкций, которые были даны министром префектам и полиции.
- В Брюсселе произошли уличные беспорядки, в ходе которых было сожжено несколько автомобилей. Полиция задержала 10 человек. Представитель полиции отметила, что в социальных сетях распространялись призывы к уличным протестам, подобным тем, что происходят во Франции. Движение транспорта было приостановлено в одном из районов города по распоряжению полиции. Инциденты произошли в коммуне Аннессенс, где проживают мигранты из Северной Африки, а также в Эттербеке, где проживают выходцы из Турции и Марокко. Бургомистр Эттербека осудил уличные беспорядки и выразил благодарность полиции и пожарным за быстрое восстановление порядка.
- Французский город Компьень вводит ночной комендантский час для несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения до понедельника из-за массовых беспорядков в стране после убийства полицией 17-летнего подростка. Подобные меры также были приняты в городе Кламар около Парижа.
- Полицейский, убивший 17-летнего подростка в пригороде Парижа, попросил прощения у семьи погибшего молодого человека. Адвокат стража порядка сообщил, что полицейский, находясь под стражей, выразил извинения семье погибшего подростка.
- Протесты проходят во многих городах Франции. Беспорядки начались на улицах таких городов, как Париж, Нантер, Лилль, Лион, Бордо и Марсель. Демонстранты создают хаос.
- Массовые беспорядки в Париже превратили его в гетто, и город стал небезопасным. Манифестанты строят баррикады, бьются с полицией, а мародеры грабят торговые центры, сообщает Пятый канал.
В пригороде Парижа Нантере 17-летний подросток был застрелен в результате отказа подчиниться требованиям полиции. После инцидента в городе начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции используют фейерверки в перестрелках с полицией.
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