Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

Эммануэль Макрон в спешном порядке уехал в Париж, пишет Le FigaroФото: Официальный сайт Европарламента
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, чтобы руководить кризисным совещанием по протестам во Франции. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
«Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в пятницу до его окончания, чтобы председательствовать на кризисном совещании по беспорядкам во Франции», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в связи с этим Макрон не провел запланированную пресс-конференцию, что является редким случаем.
Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался выполнять указания полиции. После этого возникли массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией. За последние несколько часов было задержано 667 человек во время беспорядков. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, чтобы руководить кризисным совещанием по протестам во Франции. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. «Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в пятницу до его окончания, чтобы председательствовать на кризисном совещании по беспорядкам во Франции», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в связи с этим Макрон не провел запланированную пресс-конференцию, что является редким случаем. Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался выполнять указания полиции. После этого возникли массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией. За последние несколько часов было задержано 667 человек во время беспорядков. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.