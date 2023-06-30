Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон в спешном порядке уехал в Париж, пишет Le Figaro Фото:

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, чтобы руководить кризисным совещанием по протестам во Франции. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

«Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в пятницу до его окончания, чтобы председательствовать на кризисном совещании по беспорядкам во Франции», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в связи с этим Макрон не провел запланированную пресс-конференцию, что является редким случаем.

Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался выполнять указания полиции. После этого возникли массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией. За последние несколько часов было задержано 667 человек во время беспорядков. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, чтобы руководить кризисным совещанием по протестам во Франции. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. «Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе в пятницу до его окончания, чтобы председательствовать на кризисном совещании по беспорядкам во Франции», — говорится в материале газеты. Там добавили, что в связи с этим Макрон не провел запланированную пресс-конференцию, что является редким случаем. Ранее в городе Нантер, пригороде Парижа, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался выполнять указания полиции. После этого возникли массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией. За последние несколько часов было задержано 667 человек во время беспорядков. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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