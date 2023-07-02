Автоэксперт рассказал, как обезопасить себя в путешествии на машине

Президент НАС Хайцеэр: перед путешествием на автомобиле важно пройти техосмотр

03 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Хайцеэр рекомендовал брать стеклоочиститель в путешествие на авто Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прежде чем отправиться в автопутешествие необходимо пройти техосмотр, это поможет избежать неприятных ситуаций по дороге и сделает путешествие на машине безопасным и беззаботным. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Я не советую уезжать в автопутешествия спонтанно. Перед любой долгой поездкой стоит пройти определенный техосмотр: например, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее», — сказал Хайцер в интервью радио Sputnik. Также он посоветовал положить в машину классический стеклоочиститель, так как на лобовое стекло во время движения налипает огромное количество насекомых. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что в длительных автопутешествиях нужно каждые четыре часа сменять водителя, делать остановку на отдых, постоянно пить воду и избегать сквозняков, это поможет избежать различных проблем со здоровьем. Также она отметила, что в пути с собой должны быть кровоостанавливающие препараты, потому что может произойти застой, сгущение крови из-за сдавленных сосудов.

Прежде чем отправиться в автопутешествие необходимо пройти техосмотр, это поможет избежать неприятных ситуаций по дороге и сделает путешествие на машине безопасным и беззаботным. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. «Я не советую уезжать в автопутешествия спонтанно. Перед любой долгой поездкой стоит пройти определенный техосмотр: например, проверить состояние тормозной системы, наличие фреона в кондиционере или климат-контроле и так далее», — сказал Хайцер в интервью радио Sputnik. Также он посоветовал положить в машину классический стеклоочиститель, так как на лобовое стекло во время движения налипает огромное количество насекомых. Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что в длительных автопутешествиях нужно каждые четыре часа сменять водителя, делать остановку на отдых, постоянно пить воду и избегать сквозняков, это поможет избежать различных проблем со здоровьем. Также она отметила, что в пути с собой должны быть кровоостанавливающие препараты, потому что может произойти застой, сгущение крови из-за сдавленных сосудов.