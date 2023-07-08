Шойгу проверил подготовку контрактников по управлению танками Т-90 «Прорыв»

08 июля 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу оценил степень подготовки военных управлению танком Т-90М «Прорыв» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В ходе рабочей поездки в Южный военный округ министр обороны России Сергей Шойгу провел проверку подготовки и проведения занятий по вождению и боевым стрельбам танковых экипажей Т-90М «Прорыв». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90М «Прорыв», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Глава военного ведомства отметил использование современных интерактивных тренажерных комплексов для обучения экипажей. Российские военнослужащие оценили характеристики танков и высокую точность ведения стрельбы, а также простоту эксплуатации боевых машин, заключили в Минобороны. Т-90М — это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-90, которая начала поставляться в Вооруженные силы России в 2020 году. В начале 2021 года стартовало серийное производство машин и поставки для Минобороны России. Сергей Шойгу заявлял, что около пяти тысяч специалистов были подготовлены для работы с такими высокотехнологичными образцами техники, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3 и различные БПЛА.

В ходе рабочей поездки в Южный военный округ министр обороны России Сергей Шойгу провел проверку подготовки и проведения занятий по вождению и боевым стрельбам танковых экипажей Т-90М «Прорыв». Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90М «Прорыв», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Глава военного ведомства отметил использование современных интерактивных тренажерных комплексов для обучения экипажей. Российские военнослужащие оценили характеристики танков и высокую точность ведения стрельбы, а также простоту эксплуатации боевых машин, заключили в Минобороны. Т-90М — это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-90, которая начала поставляться в Вооруженные силы России в 2020 году. В начале 2021 года стартовало серийное производство машин и поставки для Минобороны России. Сергей Шойгу заявлял, что около пяти тысяч специалистов были подготовлены для работы с такими высокотехнологичными образцами техники, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3 и различные БПЛА.