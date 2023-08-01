Врач рассказала, можно ли употреблять продукты с плесенью

Врач Кашух: просроченные продукты нельзя есть ни при каких обстоятельствах

02 августа 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

В просроченных продуктах размножаются опасные микроорганизмы, заявила Екатерина Кашух Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продукты с истекшим сроком годности нельзя употреблять ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном виде. Использовать такие продукты нельзя даже если они выглядят нормально или на них видна лишь небольшая плесень. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Употреблять просроченные продукты нельзя, даже если внешне они выглядят нормально или плесень видна только на небольшом участке», — передает слова Кашух « Газета.ру ». Она добавила, что продукты с истекшим сроком годности нельзя есть ни в каком виде. После истечения срока годности в них могут размножиться опасные микроорганизмы, которые могут вызвать инфекции. Употребление просроченных продуктов, особенно продуктов белкового происхождения, таких как сосиски, колбаса, сыр, яйца и мясные полуфабрикаты, может привести к серьезному отравлению с симптомами, такими как боль в животе, рвота, диарея и повышение температуры. Также употребление несвежего хлеба может вызвать отравление, сопровождающееся головной болью, тошнотой и сильной интоксикацией из-за плесневых грибков, которые трудно удалить даже срезанием зараженной части.

Продукты с истекшим сроком годности нельзя употреблять ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном виде. Использовать такие продукты нельзя даже если они выглядят нормально или на них видна лишь небольшая плесень. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Употреблять просроченные продукты нельзя, даже если внешне они выглядят нормально или плесень видна только на небольшом участке», — передает слова Кашух «Газета.ру». Она добавила, что продукты с истекшим сроком годности нельзя есть ни в каком виде. После истечения срока годности в них могут размножиться опасные микроорганизмы, которые могут вызвать инфекции. Употребление просроченных продуктов, особенно продуктов белкового происхождения, таких как сосиски, колбаса, сыр, яйца и мясные полуфабрикаты, может привести к серьезному отравлению с симптомами, такими как боль в животе, рвота, диарея и повышение температуры. Также употребление несвежего хлеба может вызвать отравление, сопровождающееся головной болью, тошнотой и сильной интоксикацией из-за плесневых грибков, которые трудно удалить даже срезанием зараженной части.