01 августа 2023

Врач рассказала, можно ли употреблять продукты с плесенью

Врач Кашух: просроченные продукты нельзя есть ни при каких обстоятельствах
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты питания в "Гастрономии". Екатеринбург, сыр с плесенью
В просроченных продуктах размножаются опасные микроорганизмы, заявила Екатерина Кашух Фото:

Продукты с истекшим сроком годности нельзя употреблять ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном виде. Использовать такие продукты нельзя даже если они выглядят нормально или на них видна лишь небольшая плесень. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Употреблять просроченные продукты нельзя, даже если внешне они выглядят нормально или плесень видна только на небольшом участке», — передает слова Кашух «Газета.ру». Она добавила, что продукты с истекшим сроком годности нельзя есть ни в каком виде. После истечения срока годности в них могут размножиться опасные микроорганизмы, которые могут вызвать инфекции.

Употребление просроченных продуктов, особенно продуктов белкового происхождения, таких как сосиски, колбаса, сыр, яйца и мясные полуфабрикаты, может привести к серьезному отравлению с симптомами, такими как боль в животе, рвота, диарея и повышение температуры. Также употребление несвежего хлеба может вызвать отравление, сопровождающееся головной болью, тошнотой и сильной интоксикацией из-за плесневых грибков, которые трудно удалить даже срезанием зараженной части.

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Продукты с истекшим сроком годности нельзя употреблять ни в сыром, ни в вареном, ни в жареном виде. Использовать такие продукты нельзя даже если они выглядят нормально или на них видна лишь небольшая плесень. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Употреблять просроченные продукты нельзя, даже если внешне они выглядят нормально или плесень видна только на небольшом участке», — передает слова Кашух «Газета.ру». Она добавила, что продукты с истекшим сроком годности нельзя есть ни в каком виде. После истечения срока годности в них могут размножиться опасные микроорганизмы, которые могут вызвать инфекции. Употребление просроченных продуктов, особенно продуктов белкового происхождения, таких как сосиски, колбаса, сыр, яйца и мясные полуфабрикаты, может привести к серьезному отравлению с симптомами, такими как боль в животе, рвота, диарея и повышение температуры. Также употребление несвежего хлеба может вызвать отравление, сопровождающееся головной болью, тошнотой и сильной интоксикацией из-за плесневых грибков, которые трудно удалить даже срезанием зараженной части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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