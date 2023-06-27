Магазины в России смогут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

28 июня 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Законопроект поддержит отдельные социальные группы, считают авторы проекта Фото: Размик Закарян © URA.RU В Госдуму РФ подготовили проект по отмене НДС для продуктов и бутилированной воды с истекающим сроком годности. Налог не будет взиматься при условии, что продукты будут отданы населению бесплатно. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному фракцией ЛДПР. «Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке, содержание которой приводят «Известия». По словам издания, инициативу уже поддержали крупные российские ритейлеры. Предполагается, что последние будут активнее собирать и отдавать продукты людям до истечения срока ее годности, чтобы не платить налог. Ранее в России зафиксировали рост нарушений в продуктовых сетях. Речь шла, в первую очередь, о росте продаж просроченной продукции. Кроме того, в Госдуме было предложено сделать штамп со сроком годности на продуктах заметнее.

В Госдуму РФ подготовили проект по отмене НДС для продуктов и бутилированной воды с истекающим сроком годности. Налог не будет взиматься при условии, что продукты будут отданы населению бесплатно. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному фракцией ЛДПР. «Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке, содержание которой приводят «Известия». По словам издания, инициативу уже поддержали крупные российские ритейлеры. Предполагается, что последние будут активнее собирать и отдавать продукты людям до истечения срока ее годности, чтобы не платить налог. Ранее в России зафиксировали рост нарушений в продуктовых сетях. Речь шла, в первую очередь, о росте продаж просроченной продукции. Кроме того, в Госдуме было предложено сделать штамп со сроком годности на продуктах заметнее.