Магазины в России смогут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

В Госдуму РФ подготовили проект по отмене НДС для продуктов и бутилированной воды с истекающим сроком годности. Налог не будет взиматься при условии, что продукты будут отданы населению бесплатно. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленному фракцией ЛДПР.
«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке, содержание которой приводят «Известия».
По словам издания, инициативу уже поддержали крупные российские ритейлеры. Предполагается, что последние будут активнее собирать и отдавать продукты людям до истечения срока ее годности, чтобы не платить налог.
Ранее в России зафиксировали рост нарушений в продуктовых сетях. Речь шла, в первую очередь, о росте продаж просроченной продукции. Кроме того, в Госдуме было предложено сделать штамп со сроком годности на продуктах заметнее.
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