Кремль не стал комментировать слухи о повреждении ВСУ российского корабля в Новороссийске

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Вопрос про удар ВСУ касается СВО, заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о ночном ударе ВСУ по военным кораблям в бухте Новороссийская, которые якобы получили повреждения. Он посоветовал обратиться в Минобороны России. Об этом он сообщил во время конференц-колла.

«Нет, не мог бы [прокомментировать]. Это касается СВО. Вопросы в Минобороны и ориентироваться на его информацию», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее ВСУ пытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. URA.RU приводило главную информацию о происшествии.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о ночном ударе ВСУ по военным кораблям в бухте Новороссийская, которые якобы получили повреждения. Он посоветовал обратиться в Минобороны России. Об этом он сообщил во время конференц-колла. «Нет, не мог бы [прокомментировать]. Это касается СВО. Вопросы в Минобороны и ориентироваться на его информацию», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее ВСУ пытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. URA.RU приводило главную информацию о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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