Кремль не стал комментировать слухи о повреждении ВСУ российского корабля в Новороссийске

Вопрос про удар ВСУ касается СВО, заявил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о ночном ударе ВСУ по военным кораблям в бухте Новороссийская, которые якобы получили повреждения. Он посоветовал обратиться в Минобороны России. Об этом он сообщил во время конференц-колла.
«Нет, не мог бы [прокомментировать]. Это касается СВО. Вопросы в Минобороны и ориентироваться на его информацию», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее ВСУ пытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу Новороссийск. URA.RU приводило главную информацию о происшествии.
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