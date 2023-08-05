В Британии признали уязвимость оружия НАТО против особых российских систем

Российская автоматизированная станция помех (АСП) «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» эффективно справляются с украинскими беспилотниками и американскими HIMARS. Об этом пишут британские обозреватели.
«Российские системы, такие как „Житель“ и „Поле-21“, оказались особенно эффективными для глушения украинских GPS и других спутниковых каналов», — отмечают в статье британской газеты Express. Там отмечают, что они могут выводить из строя беспилотники, которые атакуют позиции Вооруженных сил РФ. Как пишут обозреватели, многие современные вооружения, включая HIMARS, уязвимы для таких российских систем.
Ранее американский военный аналитик Брайан Кларк рассказал, что армия России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, российские системы не позволяют самолетам США идентифицировать цели для атаки.
Российская автоматизированная станция помех (АСП) «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» эффективно справляются с украинскими беспилотниками и американскими HIMARS. Об этом пишут британские обозреватели. «Российские системы, такие как „Житель“ и „Поле-21“, оказались особенно эффективными для глушения украинских GPS и других спутниковых каналов», — отмечают в статье британской газеты Express. Там отмечают, что они могут выводить из строя беспилотники, которые атакуют позиции Вооруженных сил РФ. Как пишут обозреватели, многие современные вооружения, включая HIMARS, уязвимы для таких российских систем. Ранее американский военный аналитик Брайан Кларк рассказал, что армия России научилась эффективно противостоять западным ракетам с помощью GPS и систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, российские системы не позволяют самолетам США идентифицировать цели для атаки.