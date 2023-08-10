10 августа 2023

Посол Антонов счел цинизмом заявление Пентагона о кассетных боеприпасах

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Антонов припомнил Вашингтону смерть журналиста Журавлева от обстрела кассетными бомбами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил об убийстве российского журналиста Ростислава Журавлева в результате обстрела кассетными боеприпасами. По мнению политика, слова Пентагона о надлежащем использовании данных бомб является верхом цинизма.

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду „надлежащее использование“ кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — прокомментировал ранее озвученное заявление Пентагона Антонов.

Он вспомнил также убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, множественные обстрелы и теракты со стороны Украины, унесшие жизни сотни мирных граждан. Антонов считает, что ответственность за эти преступления лежит не только на Киеве, но и на США.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должным образом использует переданные ей кассетные боеприпасы. Власти США считают, что Киев придерживается обещаний, данных в части использования данного вида вооружения на фронте. Накануне Киев отчитался перед Вашингтоном о получении кассетных боеприпасов, передает RT.

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил об убийстве российского журналиста Ростислава Журавлева в результате обстрела кассетными боеприпасами. По мнению политика, слова Пентагона о надлежащем использовании данных бомб является верхом цинизма. «Хотелось бы знать, имеется ли в виду „надлежащее использование“ кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — прокомментировал ранее озвученное заявление Пентагона Антонов. Он вспомнил также убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, множественные обстрелы и теракты со стороны Украины, унесшие жизни сотни мирных граждан. Антонов считает, что ответственность за эти преступления лежит не только на Киеве, но и на США. Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должным образом использует переданные ей кассетные боеприпасы. Власти США считают, что Киев придерживается обещаний, данных в части использования данного вида вооружения на фронте. Накануне Киев отчитался перед Вашингтоном о получении кассетных боеприпасов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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