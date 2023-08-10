Посол Антонов счел цинизмом заявление Пентагона о кассетных боеприпасах

11 августа 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

Антонов припомнил Вашингтону смерть журналиста Журавлева от обстрела кассетными бомбами Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил об убийстве российского журналиста Ростислава Журавлева в результате обстрела кассетными боеприпасами. По мнению политика, слова Пентагона о надлежащем использовании данных бомб является верхом цинизма. «Хотелось бы знать, имеется ли в виду „надлежащее использование“ кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — прокомментировал ранее озвученное заявление Пентагона Антонов. Он вспомнил также убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, множественные обстрелы и теракты со стороны Украины, унесшие жизни сотни мирных граждан. Антонов считает, что ответственность за эти преступления лежит не только на Киеве, но и на США. Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должным образом использует переданные ей кассетные боеприпасы. Власти США считают, что Киев придерживается обещаний, данных в части использования данного вида вооружения на фронте. Накануне Киев отчитался перед Вашингтоном о получении кассетных боеприпасов, передает RT.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил об убийстве российского журналиста Ростислава Журавлева в результате обстрела кассетными боеприпасами. По мнению политика, слова Пентагона о надлежащем использовании данных бомб является верхом цинизма. «Хотелось бы знать, имеется ли в виду „надлежащее использование“ кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — прокомментировал ранее озвученное заявление Пентагона Антонов. Он вспомнил также убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, множественные обстрелы и теракты со стороны Украины, унесшие жизни сотни мирных граждан. Антонов считает, что ответственность за эти преступления лежит не только на Киеве, но и на США. Ранее в Пентагоне заявили, что Украина должным образом использует переданные ей кассетные боеприпасы. Власти США считают, что Киев придерживается обещаний, данных в части использования данного вида вооружения на фронте. Накануне Киев отчитался перед Вашингтоном о получении кассетных боеприпасов, передает RT.