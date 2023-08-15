Трампа обвинили в попытке отменить победу Байдена на выборах президента США

Трамп и еще 18 человек обвиняются в попытке отмены итогов выборов в 2020 году
новость из сюжетаДело экс-президента США Дональда Трампа
Большое жюри в штате Джорджия обвинило экс-президента США Дональда Трампа в попытке добиться пересмотра итогов выборов главы государства в 2020 году. Также по этому дело предъявлено обвинение еще 18 людям.
Большое жюри обвинило Дональда Трампа в попытке отменить победу президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году,
На Дональда Трампа заведено 37 уголовных дел. Среди них штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных материалов. По последнему Трамп не признал свою вину.
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