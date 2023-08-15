Трампа обвинили в попытке отменить победу Байдена на выборах президента США

Трампа обвинили во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году
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Трамп и еще 18 человек обвиняются в попытке отмены итогов выборов в 2020 году Фото:
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Дело экс-президента США Дональда Трампа

Большое жюри в штате Джорджия обвинило экс-президента США Дональда Трампа в попытке добиться пересмотра итогов выборов главы государства в 2020 году. Также по этому дело предъявлено обвинение еще 18 людям.

Большое жюри обвинило Дональда Трампа в попытке отменить победу президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, сообщает The Washington Post. Также по этому делу обвиняется 18 человек, среди которых бывшие адвокаты Трампа и экс-глава Белого дома Марк Медоуз.

На Дональда Трампа заведено 37 уголовных дел. Среди них штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных материалов. По последнему Трамп не признал свою вину.

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Большое жюри в штате Джорджия обвинило экс-президента США Дональда Трампа в попытке добиться пересмотра итогов выборов главы государства в 2020 году. Также по этому дело предъявлено обвинение еще 18 людям. Большое жюри обвинило Дональда Трампа в попытке отменить победу президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году, сообщает The Washington Post. Также по этому делу обвиняется 18 человек, среди которых бывшие адвокаты Трампа и экс-глава Белого дома Марк Медоуз. На Дональда Трампа заведено 37 уголовных дел. Среди них штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных материалов. По последнему Трамп не признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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