04 августа 2023

Трамп не признал вину по обвинению в деле о секретных документах

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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп не считает себя виновным в деле о хранении секретных материалов Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать вину в деле о секретных документах. Это следует из судебных материалов.

«Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», — указано в документе за подписью Трампа, передает РИА Новости. Трамп обвиняется в незаконном вывозе секретной документации, связанной с нацбезопасностью США.

Ранее суд решил не арестовывать бывшего американского президента Дональда Трампа. Ему грозит тюремное заключение на срок свыше 50 лет. На Трампа заведено 37 уголовных дел, его обвиняют не только в незаконном хранении секретных материалов, но и в организации штурма Капитолия в январе 2021 года.

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Бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать вину в деле о секретных документах. Это следует из судебных материалов. «Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», — указано в документе за подписью Трампа, передает РИА Новости. Трамп обвиняется в незаконном вывозе секретной документации, связанной с нацбезопасностью США. Ранее суд решил не арестовывать бывшего американского президента Дональда Трампа. Ему грозит тюремное заключение на срок свыше 50 лет. На Трампа заведено 37 уголовных дел, его обвиняют не только в незаконном хранении секретных материалов, но и в организации штурма Капитолия в январе 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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