27 августа 2023

Bloomberg: напряженные отношения США и Китая приведут к подорожанию продукции Apple

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
Детали для товаров Apple отправляются из разных государств Фото:

Товары компании Apple могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщил Bloomberg. Авторы отметили, что Вашингтон предпринимают попытки ограничить технический рост КНР.

«Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple… Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что это связано с частичным вывозом американских производств из Китая в другие азиатские страны.

Отмечается, что из-за сложных отношений между США и Китаем детали для товаров Apple отправляются из других государств, далее происходит сборка в нескольких местах и доставляются клиентам по всему миру. У производителей, поставщиков и брендов появилась проблема «в менее устоявшихся регионах». По данным агентства, модели премиум-класса могут стать дороже в производстве.

Ранее сообщалось, что Apple оставила прежний объем продаж после ухода с рынка России. Доля других ведущих производителей электроники уменьшилась почти в два раза. Однако полгода средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25000 рублей (на 32%).

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Товары компании Apple могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщил Bloomberg. Авторы отметили, что Вашингтон предпринимают попытки ограничить технический рост КНР. «Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple… Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что это связано с частичным вывозом американских производств из Китая в другие азиатские страны. Отмечается, что из-за сложных отношений между США и Китаем детали для товаров Apple отправляются из других государств, далее происходит сборка в нескольких местах и доставляются клиентам по всему миру. У производителей, поставщиков и брендов появилась проблема «в менее устоявшихся регионах». По данным агентства, модели премиум-класса могут стать дороже в производстве. Ранее сообщалось, что Apple оставила прежний объем продаж после ухода с рынка России. Доля других ведущих производителей электроники уменьшилась почти в два раза. Однако полгода средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25000 рублей (на 32%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...