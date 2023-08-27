Bloomberg: напряженные отношения США и Китая приведут к подорожанию продукции Apple

28 августа 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Детали для товаров Apple отправляются из разных государств Фото: Размик Закарян © URA.RU Товары компании Apple могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщил Bloomberg. Авторы отметили, что Вашингтон предпринимают попытки ограничить технический рост КНР. «Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple… Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что это связано с частичным вывозом американских производств из Китая в другие азиатские страны. Отмечается, что из-за сложных отношений между США и Китаем детали для товаров Apple отправляются из других государств, далее происходит сборка в нескольких местах и доставляются клиентам по всему миру. У производителей, поставщиков и брендов появилась проблема «в менее устоявшихся регионах». По данным агентства, модели премиум-класса могут стать дороже в производстве. Ранее сообщалось, что Apple оставила прежний объем продаж после ухода с рынка России. Доля других ведущих производителей электроники уменьшилась почти в два раза. Однако полгода средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25000 рублей (на 32%).

Товары компании Apple могут подорожать из-за напряженности в отношениях между США и Китаем. Об этом сообщил Bloomberg. Авторы отметили, что Вашингтон предпринимают попытки ограничить технический рост КНР. «Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple… Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что это связано с частичным вывозом американских производств из Китая в другие азиатские страны. Отмечается, что из-за сложных отношений между США и Китаем детали для товаров Apple отправляются из других государств, далее происходит сборка в нескольких местах и доставляются клиентам по всему миру. У производителей, поставщиков и брендов появилась проблема «в менее устоявшихся регионах». По данным агентства, модели премиум-класса могут стать дороже в производстве. Ранее сообщалось, что Apple оставила прежний объем продаж после ухода с рынка России. Доля других ведущих производителей электроники уменьшилась почти в два раза. Однако полгода средняя розничная цена на смартфоны выросла до 25000 рублей (на 32%).