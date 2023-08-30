МЧС: пожар в Геленджике локализован

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, сгоревший лес, лесные пожары, лес после пожара
В Геленджике ликвидировали пожар Фото:

Крупный пожар в Геленджике в Краснодарском крае удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар в Геленджике локализован», — рассказали в МЧС. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Огонь охватил зону вокруг нескольких отелей 29 августа. Также возгорание произошло в лесу в районе Бобруковой Щели. МЧС задействовало два вертолета Ми-8 в тушении пожара в Геленджике. По данным экстренных служб, площадь лесного пожара составляла 30 гектаров. К 30 августа огонь охватил территорию в 118 гектаров. В Авиалесоохране рассказали, что лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. По факту возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, передает RT.

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Крупный пожар в Геленджике в Краснодарском крае удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России. «Пожар в Геленджике локализован», — рассказали в МЧС. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Огонь охватил зону вокруг нескольких отелей 29 августа. Также возгорание произошло в лесу в районе Бобруковой Щели. МЧС задействовало два вертолета Ми-8 в тушении пожара в Геленджике. По данным экстренных служб, площадь лесного пожара составляла 30 гектаров. К 30 августа огонь охватил территорию в 118 гектаров. В Авиалесоохране рассказали, что лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. По факту возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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