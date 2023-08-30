МЧС: пожар в Геленджике локализован

Крупный пожар в Геленджике в Краснодарском крае удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожар в Геленджике локализован», — рассказали в МЧС. Сообщение
Огонь охватил зону вокруг нескольких отелей 29 августа. Также возгорание произошло в лесу в районе Бобруковой Щели. МЧС задействовало два вертолета Ми-8 в тушении пожара в Геленджике. По данным экстренных служб, площадь лесного пожара составляла 30 гектаров. К 30 августа огонь охватил территорию в 118 гектаров. В Авиалесоохране рассказали, что лесной пожар в Геленджике в Краснодарском крае произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности. По факту возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, передает RT.
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