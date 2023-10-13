Путин: Украина проходит через этап российских 90-х

Путин готов к продаже Украиной оружия России
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Российско-киргизские переговоры. Бишкек.
Украина готовится продавать западное оружие в Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не удивится продаже украинцами западного оружия в Россию. По его словам, так происходило и в середину 90-х годов. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.

«В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают все, что можно продать», — заявил Путин на трансляции.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не удивится продаже украинцами западного оружия в Россию. По его словам, так происходило и в середину 90-х годов. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают все, что можно продать», — заявил Путин на трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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