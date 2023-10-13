Путин: Украина проходит через этап российских 90-х

Путин готов к продаже Украиной оружия России

13 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Украина готовится продавать западное оружие в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин заявил, что не удивится продаже украинцами западного оружия в Россию. По его словам, так происходило и в середину 90-х годов. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают все, что можно продать», — заявил Путин на трансляции .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не удивится продаже украинцами западного оружия в Россию. По его словам, так происходило и в середину 90-х годов. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают все, что можно продать», — заявил Путин на трансляции.