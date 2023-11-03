Зеленский второй раз за полгода сменил командующего спецоперациями

03 ноября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский летом уже менял командующего силами спецоперации Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко, занимающего пост с лета, пост занял Сергей Лупанчук. «Зеленский сменил командующего силами специальных операций. Вместо Виктора Хоренко Силы специальных операций возглавил Сергей Лупанчук», — пишет РБК Украина. Хоренко руководил силами спецопераций с 25 июля. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган. Тот занимал пост с 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко, занимающего пост с лета, пост занял Сергей Лупанчук. «Зеленский сменил командующего силами специальных операций. Вместо Виктора Хоренко Силы специальных операций возглавил Сергей Лупанчук», — пишет РБК Украина. Хоренко руководил силами спецопераций с 25 июля. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган. Тот занимал пост с 2020 года.