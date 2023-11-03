Зеленский второй раз за полгода сменил командующего спецоперациями

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Владимир Зеленский летом уже менял командующего силами спецоперации Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко, занимающего пост с лета, пост занял Сергей Лупанчук.

«Зеленский сменил командующего силами специальных операций. Вместо Виктора Хоренко Силы специальных операций возглавил Сергей Лупанчук», — пишет РБК Украина.

Хоренко руководил силами спецопераций с 25 июля. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган. Тот занимал пост с 2020 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко, занимающего пост с лета, пост занял Сергей Лупанчук. «Зеленский сменил командующего силами специальных операций. Вместо Виктора Хоренко Силы специальных операций возглавил Сергей Лупанчук», — пишет РБК Украина. Хоренко руководил силами спецопераций с 25 июля. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган. Тот занимал пост с 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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