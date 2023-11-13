Израиль захватил парламент в Газе. Фото

14 ноября 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ находятся в здании парламента Газы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватили здание парламента в городе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel. «Израильские войска захватили здание парламента в секторе Газа», — говорится в материале. Отмечается, что военнослужащие, захватив здание, сделали коллективную фотографию на трибуне парламента. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что ХАМАС утратил контроль над сектором Газа, сторонники движения отступают на юг. Он также добавил, что гражданское население Газы начало грабить базы ХАМАС. Фото: telegram-канал The Times of Israel, https://t.me/TheTimesOfIsrael2022/642

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватили здание парламента в городе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel. «Израильские войска захватили здание парламента в секторе Газа», — говорится в материале. Отмечается, что военнослужащие, захватив здание, сделали коллективную фотографию на трибуне парламента. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что ХАМАС утратил контроль над сектором Газа, сторонники движения отступают на юг. Он также добавил, что гражданское население Газы начало грабить базы ХАМАС.