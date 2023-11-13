ЦАХАЛ находятся в здании парламента Газы
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватили здание парламента в городе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
«Израильские войска захватили здание парламента в секторе Газа», —
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что ХАМАС утратил контроль над сектором Газа, сторонники движения отступают на юг. Он также добавил, что гражданское население Газы начало грабить базы ХАМАС.
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