Бывший посол в Аргентине раскрыл, кто победит на выборах в стране

Дипломат Бурляй сделал ставку на Масса на выборах в Аргентине

18 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Аргентина имеет многолетние связи с РФ, сказал Ян Бурляй Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второй тур президентских выборов в Аргентине состоится 19 ноября. За кресло главы государства поборются действующий министр экономики Аргентины Серхио Масса, представитель правящего левоцентристского альянса «Союз во имя Родины», и лидер либертарианской партии «Свобода побеждает» Хавьер Милей. О кандидатах и шансах на победу URA.RU рассказал российский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине, директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ Ян Бурляй. В первом туре Масса набрал 36,7% голосов из 40 необходимых, в Милей — 30%. Кандидат антиправительственной коалиции «Вместе за перемены», бывший министр безопасности Патрисия Буллрич вылетела из предвыборной гонки с результатом в 23,8 процента голосов. Кандидат Серхио Масса Партия Масса борется с влиянием США еще с момента основания, сказал Бурляй. При создании бывший президент страны генерал Хуан Перрон настаивал на участии в работе партии и правительства профсоюзов трудящихся, женских организаций и, что можно считать изобретением политического лидера и безрубашечников, то есть бедных людей. «Перонисткое движение традиционно было влиятельной силой на внутриполитической арене Аргентины. Один из классических трудов, написанный генералом Пероном, „Сила — закон зверей“ направлен против американского империализма», — сообщил дипломат. Серхио Масса Фото: LUIS ROBAYO / POOL / EPA / TASS По его словам, влияние Штатов для Аргентины стоит очень остро. «Перон поддерживал добрые отношения с советским руководством в плане борьбы с американским империализмом, который в Латинской Америке всех достал. Американцы считают, что это их задворки. Значит, все военные либо учатся в США, либо проходят переподготовку, то же самое касается спецслужб», — подчеркнул собеседник агентства. При этом партия совершила ряд ошибок, загнавших Аргентину в мощнейший кризис, с которым новым кандидатам также предстоит бороться. «Внешний долг страны достиг астрономических объемов. С 1929 года, как сбросили президента Иполито Иригойена, Аргентину мотает из кризиса в кризис. Сейчас она переживает один из самых худших кризисов», — продолжил бывший посол. Бурляй считает, что у кандидата Серхио Масса есть все шансы на победу на выборах и в борьбе с кризисом. «Платить по долгу нечем, выйти из этой ситуации будет очень сложно. Плюс неслыханная инфляция, которая не может не вызывать протестов у трудящихся. Думаю, несмотря на это Масса будет избран, он грамотный человек и первый тур показал, что он имеет большую поддержку. В конечном итоге, скорее всего, ему придется пойти на жертву и поднять налоги и сокращать зарплату, чтобы начать расплачиваться долгами», — заявил дипломат. Кандидат Хавьер Милей Хавьер Милей Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/TASS Второй кандидат имеет очень радикальные идеи по разрешению кризиса, отметил эксперт. «Милей — лидер либертарианской партии, которая появилась только два года назад. Сам он прославился своими неординарными предложениями, например, арестовать члена правления Центрального Банка, распустить Центральный Банк, отменить нацвалюту», — рассказал Бурляй. Для Милея выстроили образ, который никак не соотносится с его реальной личностью. «У него очень много путаницы в программе. Политтехнологи выстраивают из него рубаху парня, который играл в рок-ансамбле, в футбол, такой народный лидер. При этом он профессор экономики в университете, в течение 17 лет работал консультантом в HSBC. Это крупнейший банк в Лондоне, дураков там не держат», — продолжил специалист. Связь Аргентины с Россией Еще с СССР Аргентина имела дружественные отношения, отметил Бурляй, многие проекты начали реализовывать еще в 1950 годы. Последним иностранным послом у Иосифа Сталина был аргентинец. «Он говорил, что нужно экономику развивать, что Советский Союз может направить хороших гидростроителей. Сейчас время свыше 25% электроэнергии в Аргентине вырабатывается на гидро- и теплоэлектростанциях, где работают генераторы и турбины, поставленные нашими фирмами, развито сотрудничество в атомной энергетике», — добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что для российских властей не важно, какой кандидат победит. «Оба кандидата вряд ли откажутся от сотрудничества с Россией, особенно, если проекты будут на благо Аргентины. Россия никогда не декларирует свою приверженность определенному кандидату. Я в качестве независимого эксперта, конечно, предпочел бы Масса», — заключил Бурляй. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Второй тур президентских выборов в Аргентине состоится 19 ноября. За кресло главы государства поборются действующий министр экономики Аргентины Серхио Масса, представитель правящего левоцентристского альянса «Союз во имя Родины», и лидер либертарианской партии «Свобода побеждает» Хавьер Милей. О кандидатах и шансах на победу URA.RU рассказал российский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине, директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ Ян Бурляй. В первом туре Масса набрал 36,7% голосов из 40 необходимых, в Милей — 30%. Кандидат антиправительственной коалиции «Вместе за перемены», бывший министр безопасности Патрисия Буллрич вылетела из предвыборной гонки с результатом в 23,8 процента голосов. Партия Масса борется с влиянием США еще с момента основания, сказал Бурляй. При создании бывший президент страны генерал Хуан Перрон настаивал на участии в работе партии и правительства профсоюзов трудящихся, женских организаций и, что можно считать изобретением политического лидера и безрубашечников, то есть бедных людей. «Перонисткое движение традиционно было влиятельной силой на внутриполитической арене Аргентины. Один из классических трудов, написанный генералом Пероном, „Сила — закон зверей“ направлен против американского империализма», — сообщил дипломат. По его словам, влияние Штатов для Аргентины стоит очень остро. «Перон поддерживал добрые отношения с советским руководством в плане борьбы с американским империализмом, который в Латинской Америке всех достал. Американцы считают, что это их задворки. Значит, все военные либо учатся в США, либо проходят переподготовку, то же самое касается спецслужб», — подчеркнул собеседник агентства. При этом партия совершила ряд ошибок, загнавших Аргентину в мощнейший кризис, с которым новым кандидатам также предстоит бороться. «Внешний долг страны достиг астрономических объемов. С 1929 года, как сбросили президента Иполито Иригойена, Аргентину мотает из кризиса в кризис. Сейчас она переживает один из самых худших кризисов», — продолжил бывший посол. Бурляй считает, что у кандидата Серхио Масса есть все шансы на победу на выборах и в борьбе с кризисом. «Платить по долгу нечем, выйти из этой ситуации будет очень сложно. Плюс неслыханная инфляция, которая не может не вызывать протестов у трудящихся. Думаю, несмотря на это Масса будет избран, он грамотный человек и первый тур показал, что он имеет большую поддержку. В конечном итоге, скорее всего, ему придется пойти на жертву и поднять налоги и сокращать зарплату, чтобы начать расплачиваться долгами», — заявил дипломат. Второй кандидат имеет очень радикальные идеи по разрешению кризиса, отметил эксперт. «Милей — лидер либертарианской партии, которая появилась только два года назад. Сам он прославился своими неординарными предложениями, например, арестовать члена правления Центрального Банка, распустить Центральный Банк, отменить нацвалюту», — рассказал Бурляй. Для Милея выстроили образ, который никак не соотносится с его реальной личностью. «У него очень много путаницы в программе. Политтехнологи выстраивают из него рубаху парня, который играл в рок-ансамбле, в футбол, такой народный лидер. При этом он профессор экономики в университете, в течение 17 лет работал консультантом в HSBC. Это крупнейший банк в Лондоне, дураков там не держат», — продолжил специалист. Еще с СССР Аргентина имела дружественные отношения, отметил Бурляй, многие проекты начали реализовывать еще в 1950 годы. Последним иностранным послом у Иосифа Сталина был аргентинец. «Он говорил, что нужно экономику развивать, что Советский Союз может направить хороших гидростроителей. Сейчас время свыше 25% электроэнергии в Аргентине вырабатывается на гидро- и теплоэлектростанциях, где работают генераторы и турбины, поставленные нашими фирмами, развито сотрудничество в атомной энергетике», — добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что для российских властей не важно, какой кандидат победит. «Оба кандидата вряд ли откажутся от сотрудничества с Россией, особенно, если проекты будут на благо Аргентины. Россия никогда не декларирует свою приверженность определенному кандидату. Я в качестве независимого эксперта, конечно, предпочел бы Масса», — заключил Бурляй.