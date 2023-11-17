Германия захотела дружить с РФ из-за страха ядерного оружия

18 ноября 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Конфликты с Россией должны решаться дипломатическим путем Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для безопасности Европы конфликты с Россией необходимо решать дипломатическим путем из-за ее запасов ядерного оружия. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. «Россия является ядерной державой. Безопасность в Европе может быть только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем», — заявила немецкий политик в интервью газете Funke . Она считает, что в интересах ФРГ остановить поставки вооружения на Украину. Страны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Вагенкхнет намерена создать в Германии партию, выступающую против антироссийских санкций. Она считает, что ограничения в сторону России, отрезали немцев от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив.

Для безопасности Европы конфликты с Россией необходимо решать дипломатическим путем из-за ее запасов ядерного оружия. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. «Россия является ядерной державой. Безопасность в Европе может быть только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем», — заявила немецкий политик в интервью газете Funke. Она считает, что в интересах ФРГ остановить поставки вооружения на Украину. Страны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Вагенкхнет намерена создать в Германии партию, выступающую против антироссийских санкций. Она считает, что ограничения в сторону России, отрезали немцев от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив.