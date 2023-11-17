17 ноября 2023

Германия захотела дружить с РФ из-за страха ядерного оружия

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Конфликты с Россией должны решаться дипломатическим путем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для безопасности Европы конфликты с Россией необходимо решать дипломатическим путем из-за ее запасов ядерного оружия. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

«Россия является ядерной державой. Безопасность в Европе может быть только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем», — заявила немецкий политик в интервью газете Funke.

Она считает, что в интересах ФРГ остановить поставки вооружения на Украину. Страны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Вагенкхнет намерена создать в Германии партию, выступающую против антироссийских санкций. Она считает, что ограничения в сторону России, отрезали немцев от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив.

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Для безопасности Европы конфликты с Россией необходимо решать дипломатическим путем из-за ее запасов ядерного оружия. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. «Россия является ядерной державой. Безопасность в Европе может быть только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем», — заявила немецкий политик в интервью газете Funke. Она считает, что в интересах ФРГ остановить поставки вооружения на Украину. Страны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Вагенкхнет намерена создать в Германии партию, выступающую против антироссийских санкций. Она считает, что ограничения в сторону России, отрезали немцев от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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