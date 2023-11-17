Для безопасности Европы конфликты с Россией необходимо решать дипломатическим путем из-за ее запасов ядерного оружия. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
«Россия является ядерной державой. Безопасность в Европе может быть только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем», — заявила немецкий политик в интервью газете
Она считает, что в интересах ФРГ остановить поставки вооружения на Украину. Страны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Вагенкхнет намерена создать в Германии партию, выступающую против антироссийских санкций. Она считает, что ограничения в сторону России, отрезали немцев от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив.
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