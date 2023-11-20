Ямальские «дочки» «Газпрома» останутся без тюменских геофизиков. Скрин

ФНС Тюмени банкротит тюменского подрядчика ямальских подразделений ПАО «Газпром»

20 ноября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Тюменское ООО «Недра-Консалт» выполняло геофизические работы для «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Ноябрьск» и других компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская компания, которая выполняла геофизические, изыскательские и прочие работы для ямальских «дочек» «Газпрома», может обанкротиться из-за налоговых долгов. Об иске в адрес ООО «Недра-Консалт» сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело о банкротстве №А70-24420/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Недра Консалт“, зарегистрированное в Тюмени, сумма иска не уточняется. Иск зарегистрирован, но еще не принят в работу», — говорится в карточке дела на портале электронного правосудия. По данным СБИС, это уже третья за два года попытка фискалов обанкротить «Недра-Консалт». Первая была предпринята в 2021 году, тогда заявление было оставлено без движения. Сейчас речь идет о долге почти в 10 млн рублей, сообщает СБИС. Также у компании в настоящий момент приостановлены операции по счетам. Среди заказчиков ООО «Недра-Консалт» самым активным является ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Стоимость 11 выполненных в прошлые годы контрактов составляет 45 миллионов рублей. Также в списке заказчиков обозначены «Газпром добыча Ямбург» и московская «дочка» — АО «Газпром Промгаз». Ранее URA.RU рассказало о подрядчике властей ХМАО, который переживает процедуру банкротства.

Тюменская компания, которая выполняла геофизические, изыскательские и прочие работы для ямальских «дочек» «Газпрома», может обанкротиться из-за налоговых долгов. Об иске в адрес ООО «Недра-Консалт» сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело о банкротстве №А70-24420/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Недра Консалт“, зарегистрированное в Тюмени, сумма иска не уточняется. Иск зарегистрирован, но еще не принят в работу», — говорится в карточке дела на портале электронного правосудия. По данным СБИС, это уже третья за два года попытка фискалов обанкротить «Недра-Консалт». Первая была предпринята в 2021 году, тогда заявление было оставлено без движения. Сейчас речь идет о долге почти в 10 млн рублей, сообщает СБИС. Также у компании в настоящий момент приостановлены операции по счетам. Среди заказчиков ООО «Недра-Консалт» самым активным является ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Стоимость 11 выполненных в прошлые годы контрактов составляет 45 миллионов рублей. Также в списке заказчиков обозначены «Газпром добыча Ямбург» и московская «дочка» — АО «Газпром Промгаз». Ранее URA.RU рассказало о подрядчике властей ХМАО, который переживает процедуру банкротства.