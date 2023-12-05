Правительство России улучшит качество жизни россиян

Кабмин продолжает реализацию нацпроектов по улучшению качества жизни населения страны. В центре внимания правительства — граждане России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания 5 декабря о реализации национальных проектов.
«В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — подчеркнул Михаил Мишустин. Текст его выступления
Премьер-министр привел данные, касательно ряда проектов по улучшению качества жизни населения. Так, было создано и модернизировано порядка пяти с половиной тысяч медицинских учреждений, было открыто более одной тысячи новых школ. Также около 600 тысяч граждан России были переселены в новые дома из неугодных для жилья мест.
Глава правительства отметил общий объем финансирования нацпроектов за пять лет, который составил порядка 21 трлн рублей. В 2023 году на финансирование нацпроектов было выделено около трех трлн рублей.
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