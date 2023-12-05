Правительство России улучшит качество жизни россиян

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Правительство выделило около 21 трлн на финансирование нацпроектов, сказал Мишустин Фото:

Кабмин продолжает реализацию нацпроектов по улучшению качества жизни населения страны. В центре внимания правительства — граждане России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания 5 декабря о реализации национальных проектов.

«В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — подчеркнул Михаил Мишустин. Текст его выступления опубликован в telegram-канале правительства РФ.

Премьер-министр привел данные, касательно ряда проектов по улучшению качества жизни населения. Так, было создано и модернизировано порядка пяти с половиной тысяч медицинских учреждений, было открыто более одной тысячи новых школ. Также около 600 тысяч граждан России были переселены в новые дома из неугодных для жилья мест.

Глава правительства отметил общий объем финансирования нацпроектов за пять лет, который составил порядка 21 трлн рублей. В 2023 году на финансирование нацпроектов было выделено около трех трлн рублей.

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Кабмин продолжает реализацию нацпроектов по улучшению качества жизни населения страны. В центре внимания правительства — граждане России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания 5 декабря о реализации национальных проектов. «В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — подчеркнул Михаил Мишустин. Текст его выступления опубликован в telegram-канале правительства РФ. Премьер-министр привел данные, касательно ряда проектов по улучшению качества жизни населения. Так, было создано и модернизировано порядка пяти с половиной тысяч медицинских учреждений, было открыто более одной тысячи новых школ. Также около 600 тысяч граждан России были переселены в новые дома из неугодных для жилья мест. Глава правительства отметил общий объем финансирования нацпроектов за пять лет, который составил порядка 21 трлн рублей. В 2023 году на финансирование нацпроектов было выделено около трех трлн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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