Правительство России улучшит качество жизни россиян

05 декабря 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Правительство выделило около 21 трлн на финансирование нацпроектов, сказал Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кабмин продолжает реализацию нацпроектов по улучшению качества жизни населения страны. В центре внимания правительства — граждане России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания 5 декабря о реализации национальных проектов. «В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — подчеркнул Михаил Мишустин. Текст его выступления опубликован в telegram-канале правительства РФ. Премьер-министр привел данные, касательно ряда проектов по улучшению качества жизни населения. Так, было создано и модернизировано порядка пяти с половиной тысяч медицинских учреждений, было открыто более одной тысячи новых школ. Также около 600 тысяч граждан России были переселены в новые дома из неугодных для жилья мест. Глава правительства отметил общий объем финансирования нацпроектов за пять лет, который составил порядка 21 трлн рублей. В 2023 году на финансирование нацпроектов было выделено около трех трлн рублей.

Кабмин продолжает реализацию нацпроектов по улучшению качества жизни населения страны. В центре внимания правительства — граждане России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания 5 декабря о реализации национальных проектов. «В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — подчеркнул Михаил Мишустин. Текст его выступления опубликован в telegram-канале правительства РФ. Премьер-министр привел данные, касательно ряда проектов по улучшению качества жизни населения. Так, было создано и модернизировано порядка пяти с половиной тысяч медицинских учреждений, было открыто более одной тысячи новых школ. Также около 600 тысяч граждан России были переселены в новые дома из неугодных для жилья мест. Глава правительства отметил общий объем финансирования нацпроектов за пять лет, который составил порядка 21 трлн рублей. В 2023 году на финансирование нацпроектов было выделено около трех трлн рублей.