Памфилова: дистанционного голосования за рубежом на выборах президента не будет

Элла Памфилова высказалась о возможности проголосовать из-за рубежа на президентских выборах-2024
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В ходе выборов президента России в 2024 году не будет возможности проголосовать из-за рубежа. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено», — сказала Элла Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Проблемы с такой формой голосования глава ЦИК объяснила политикой западных стран.
Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин о своих планах переизбраться на данный момент не сообщал.
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