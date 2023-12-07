Политика Выборы Памфилова: дистанционного голосования за рубежом на выборах президента не будет 07 декабря 2023 в 13:09 Размер текста - 17 + Элла Памфилова высказалась о возможности проголосовать из-за рубежа на президентских выборах-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ходе выборов президента России в 2024 году не будет возможности проголосовать из-за рубежа. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено», — сказала Элла Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Проблемы с такой формой голосования глава ЦИК объяснила политикой западных стран. Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин о своих планах переизбраться на данный момент не сообщал. В ходе выборов президента России в 2024 году не будет возможности проголосовать из-за рубежа. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено», — сказала Элла Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Проблемы с такой формой голосования глава ЦИК объяснила политикой западных стран. Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин о своих планах переизбраться на данный момент не сообщал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям