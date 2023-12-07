Памфилова: дистанционного голосования за рубежом на выборах президента не будет

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова высказалась о возможности проголосовать из-за рубежа на президентских выборах-2024 Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ходе выборов президента России в 2024 году не будет возможности проголосовать из-за рубежа. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено», — сказала Элла Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Проблемы с такой формой голосования глава ЦИК объяснила политикой западных стран.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин о своих планах переизбраться на данный момент не сообщал.

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В ходе выборов президента России в 2024 году не будет возможности проголосовать из-за рубежа. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «На выборах президента РФ в 2024 году дистанционного голосования за рубежом не предусмотрено», — сказала Элла Памфилова, ее слова передает РИА Новости. Проблемы с такой формой голосования глава ЦИК объяснила политикой западных стран. Ранее Совет Федерации на пленарном заседании принял решение о проведении президентских выборов 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин о своих планах переизбраться на данный момент не сообщал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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