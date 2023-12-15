15 декабря 2023

Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Ваенга. Екатеринбург, ваенга елена
Врачи оказывают Елене Ваенге первую помощь Фото:

Российская эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Информация об этом появилась в сети.

«Елена Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной. По нашей информации, туда она пришла на спектакль „Слава. Молодость“ Константина Богомолова», — сообщает telegram-канал Mash. Сейчас врачи оказывают певице первую помощь.

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Российская эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Информация об этом появилась в сети. «Елена Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной. По нашей информации, туда она пришла на спектакль „Слава. Молодость“ Константина Богомолова», — сообщает telegram-канал Mash. Сейчас врачи оказывают певице первую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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