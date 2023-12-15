Врачи оказывают Елене Ваенге первую помощь
Российская эстрадная певица Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Информация об этом появилась в сети.
«Елена Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной. По нашей информации, туда она пришла на спектакль „Слава. Молодость“ Константина Богомолова», — сообщает telegram-канал Mash. Сейчас врачи оказывают певице первую помощь.
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