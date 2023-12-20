США отказались прислушаться к Украине в ООН

Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ООН

20 декабря 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

В США не поддержали антироссийскую резолюцию Украины Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Вашингтон отказался поддерживать резолюцию Украины в ООН о «зверствах советских солдат» в период Второй Мировой войны. Об этом сообщает американское издание Huffington Post. «США дали сигнал: сейчас не подходящее время [для украинской резолюции против РФ]», — передают авторы материала. Журналисты подчеркивают, что предложение было отклонено «по неясным причинам». При этом один из официальных представителей США отметил, что в связи с ситуацией в секторе Газа, президент США Джо Байден все чаще обращает свое внимание на конфликт между Израилем и Палестиной и теперь именно он является глобальным приоритетом. Украина обратилась к американским представителям осенью со своей резолюцией. По словам Киева, она должна была подчеркнуть историческое притеснение украинских граждан со стороны Москвы. При этом этой ночью Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Из документа следовало, что следует уничтожить дискриминацию по расовому признаку в любом его проявлении. В ноябре этого года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук признавался в притеснении русскоязычного населения на Украине.

Вашингтон отказался поддерживать резолюцию Украины в ООН о «зверствах советских солдат» в период Второй Мировой войны. Об этом сообщает американское издание Huffington Post. «США дали сигнал: сейчас не подходящее время [для украинской резолюции против РФ]», — передают авторы материала. Журналисты подчеркивают, что предложение было отклонено «по неясным причинам». При этом один из официальных представителей США отметил, что в связи с ситуацией в секторе Газа, президент США Джо Байден все чаще обращает свое внимание на конфликт между Израилем и Палестиной и теперь именно он является глобальным приоритетом. Украина обратилась к американским представителям осенью со своей резолюцией. По словам Киева, она должна была подчеркнуть историческое притеснение украинских граждан со стороны Москвы. При этом этой ночью Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Из документа следовало, что следует уничтожить дискриминацию по расовому признаку в любом его проявлении. В ноябре этого года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук признавался в притеснении русскоязычного населения на Украине.