США отказались прислушаться к Украине в ООН

Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ООН
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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон,  stock
В США не поддержали антироссийскую резолюцию Украины Фото:

Вашингтон отказался поддерживать резолюцию Украины в ООН о «зверствах советских солдат» в период Второй Мировой войны. Об этом сообщает американское издание Huffington Post.

«США дали сигнал: сейчас не подходящее время [для украинской резолюции против РФ]», — передают авторы материала. Журналисты подчеркивают, что предложение было отклонено «по неясным причинам». При этом один из официальных представителей США отметил, что в связи с ситуацией в секторе Газа, президент США Джо Байден все чаще обращает свое внимание на конфликт между Израилем и Палестиной и теперь именно он является глобальным приоритетом.

Украина обратилась к американским представителям осенью со своей резолюцией. По словам Киева, она должна была подчеркнуть историческое притеснение украинских граждан со стороны Москвы.

При этом этой ночью Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Из документа следовало, что следует уничтожить дискриминацию по расовому признаку в любом его проявлении. В ноябре этого года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук признавался в притеснении русскоязычного населения на Украине.

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Вашингтон отказался поддерживать резолюцию Украины в ООН о «зверствах советских солдат» в период Второй Мировой войны. Об этом сообщает американское издание Huffington Post. «США дали сигнал: сейчас не подходящее время [для украинской резолюции против РФ]», — передают авторы материала. Журналисты подчеркивают, что предложение было отклонено «по неясным причинам». При этом один из официальных представителей США отметил, что в связи с ситуацией в секторе Газа, президент США Джо Байден все чаще обращает свое внимание на конфликт между Израилем и Палестиной и теперь именно он является глобальным приоритетом. Украина обратилась к американским представителям осенью со своей резолюцией. По словам Киева, она должна была подчеркнуть историческое притеснение украинских граждан со стороны Москвы. При этом этой ночью Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Из документа следовало, что следует уничтожить дискриминацию по расовому признаку в любом его проявлении. В ноябре этого года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук признавался в притеснении русскоязычного населения на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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