Spiegel: у Литвы нет денег на содержание немецких солдат у границ с Россией

20 декабря 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Литва заложила в свой бюджет 600 млн евро, но их не хватает для содержания немецких солдат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У правительства Литвы оказалось недостаточно средств для финансирования немецких военных, которые размещены на российско-литовской границе. Теперь стране придется искать дополнительные источники финансирования. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Поскольку работы теперь будут несколько масштабнее, чем планировалось изначально, нам придется искать дополнительные источники финансирования», — передает издание слова Анушаускаса. Для Литвы на ближайшие два года является огромной проблемой финансирование инфраструктуры. Издание пишет, что страна заложила 600 млн евро в свой бюджет на расходы по инфраструктуре для немецких военных, размещенных на российско-литовской границе. Это было запланировано еще летом прошлого года. Но с учетом размещения данной бригады на постоянной основе эта сумма является слишком низкой. Отмечается, что Берлину пока неясно, сколько по финансированию будет обходиться литовская бригада. Затраты на их установку оцениваются в размере пяти млрд евро. Кроме того, неизвестно, откуда страна возьмет деньги на инфраструктуру и материалы для солдат. А также на транспортные расходы, иностранные пособия, на строительство и содержание школ и детских садов. В бюджете, который заложен на 2024 год, об этих вещах не говорится. Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ложные слова НАТО о том, что они не расширяются. По его словам, в 1991 году альянс заявил о не расширении на восток. На что Путин ответил «Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У правительства Литвы оказалось недостаточно средств для финансирования немецких военных, которые размещены на российско-литовской границе. Теперь стране придется искать дополнительные источники финансирования. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. «Поскольку работы теперь будут несколько масштабнее, чем планировалось изначально, нам придется искать дополнительные источники финансирования», — передает издание слова Анушаускаса. Для Литвы на ближайшие два года является огромной проблемой финансирование инфраструктуры. Издание пишет, что страна заложила 600 млн евро в свой бюджет на расходы по инфраструктуре для немецких военных, размещенных на российско-литовской границе. Это было запланировано еще летом прошлого года. Но с учетом размещения данной бригады на постоянной основе эта сумма является слишком низкой. Отмечается, что Берлину пока неясно, сколько по финансированию будет обходиться литовская бригада. Затраты на их установку оцениваются в размере пяти млрд евро. Кроме того, неизвестно, откуда страна возьмет деньги на инфраструктуру и материалы для солдат. А также на транспортные расходы, иностранные пособия, на строительство и содержание школ и детских садов. В бюджете, который заложен на 2024 год, об этих вещах не говорится. Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ложные слова НАТО о том, что они не расширяются. По его словам, в 1991 году альянс заявил о не расширении на восток. На что Путин ответил «Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются».