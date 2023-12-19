Путин словами «хрена с два» прокомментировал ложь НАТО о нерасширении

Владимир Путин словами «хрена с два» прокомментировал ложь НАТО
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два».
«В 91 году сказали: „Ни дюйма на восток“. Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — прокомментировал Путин действия НАТО в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России. Трансляция велась на телеканале Россия 24.
Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Страны НАТО РФ не нужны, подчеркнул он, передает RT.
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