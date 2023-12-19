Путин словами «хрена с два» прокомментировал ложь НАТО о нерасширении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин словами «хрена с два» прокомментировал ложь НАТО Фото:

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два».

«В 91 году сказали: „Ни дюйма на восток“. Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — прокомментировал Путин действия НАТО в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России. Трансляция велась на телеканале Россия 24.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Страны НАТО РФ не нужны, подчеркнул он, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ложь НАТО о не расширении. Он назвал их обман фразой «хрена с два». «В 91 году сказали: „Ни дюйма на восток“. Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — прокомментировал Путин действия НАТО в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Страны НАТО РФ не нужны, подчеркнул он, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...