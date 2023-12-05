В Раде призвали украинских женщин идти на фронт

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Ряды ВСУ хотят пополнить женщинами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинским женщинам пора вступать в ВСУ и идти на фронт. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады, замглавы комитета по национальной обороне Марьяна Безуглая.

«Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? […] Лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала депутат у себя в соцсетях. Она напомнила, что была сама мобилизована в 2015 году.

Ранее глава Службы военной разведки Сергей Нарышкин заявлял, что США требуют Киев мобилизовать женщин. Также Запад рекомендует установить призывной возраст с 17 до 70 лет. Вместе с тем, после митингов на Украине, власти согласились демобилизовать срочников, у которых истек срок службы.

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Украинским женщинам пора вступать в ВСУ и идти на фронт. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады, замглавы комитета по национальной обороне Марьяна Безуглая. «Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? […] Лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала депутат у себя в соцсетях. Она напомнила, что была сама мобилизована в 2015 году. Ранее глава Службы военной разведки Сергей Нарышкин заявлял, что США требуют Киев мобилизовать женщин. Также Запад рекомендует установить призывной возраст с 17 до 70 лет. Вместе с тем, после митингов на Украине, власти согласились демобилизовать срочников, у которых истек срок службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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