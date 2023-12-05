В Раде призвали украинских женщин идти на фронт

05 декабря 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Ряды ВСУ хотят пополнить женщинами Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским женщинам пора вступать в ВСУ и идти на фронт. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады, замглавы комитета по национальной обороне Марьяна Безуглая. «Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? […] Лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала депутат у себя в соцсетях. Она напомнила, что была сама мобилизована в 2015 году. Ранее глава Службы военной разведки Сергей Нарышкин заявлял, что США требуют Киев мобилизовать женщин. Также Запад рекомендует установить призывной возраст с 17 до 70 лет. Вместе с тем, после митингов на Украине, власти согласились демобилизовать срочников, у которых истек срок службы.

Украинским женщинам пора вступать в ВСУ и идти на фронт. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады, замглавы комитета по национальной обороне Марьяна Безуглая. «Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? […] Лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин», — написала депутат у себя в соцсетях. Она напомнила, что была сама мобилизована в 2015 году. Ранее глава Службы военной разведки Сергей Нарышкин заявлял, что США требуют Киев мобилизовать женщин. Также Запад рекомендует установить призывной возраст с 17 до 70 лет. Вместе с тем, после митингов на Украине, власти согласились демобилизовать срочников, у которых истек срок службы.