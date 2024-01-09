В Южной Корее запретили есть собак

09 января 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Тех, кто хранит дома продукты из собачьего мяса, ожидает штраф и тюремное заключение Фото: Денис Моргунов © URA.RU Южная Корея приняла закон о запрете употребления собачьего мяса в пищу. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Согласно законопроекту, любой, кто убивает собаку ради еды, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет или оштрафован на сумму до 30 миллионов корейских вон», — говорится в материале. Уточняется, что любой, кто разводит собак для употребления в пищу или сознательно покупают, перевозят, хранят дома или продают продукты, приготовленные из собак, также ждет штраф и тюремное заключение. Блюда из собачьего мяса в Южной Корее считаются лекарственными и употребляются при тяжелых простудных заболеваниях. Пристрастие к блюдам из собачатины в Южной Корее испытывает чаще всего старшее поколение, которое лечилось так в юности, когда в стране не было других доступных «лекарств». По данным корейского правительства, в 2023 году в Южной Корее было открыто около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, где подают мясо из собаки.

Южная Корея приняла закон о запрете употребления собачьего мяса в пищу. Об этом сообщил американский телеканал CNN. «Согласно законопроекту, любой, кто убивает собаку ради еды, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет или оштрафован на сумму до 30 миллионов корейских вон», — говорится в материале. Уточняется, что любой, кто разводит собак для употребления в пищу или сознательно покупают, перевозят, хранят дома или продают продукты, приготовленные из собак, также ждет штраф и тюремное заключение. Блюда из собачьего мяса в Южной Корее считаются лекарственными и употребляются при тяжелых простудных заболеваниях. Пристрастие к блюдам из собачатины в Южной Корее испытывает чаще всего старшее поколение, которое лечилось так в юности, когда в стране не было других доступных «лекарств». По данным корейского правительства, в 2023 году в Южной Корее было открыто около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, где подают мясо из собаки.