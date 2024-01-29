Горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах (архивное фото)
В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша жилого дома. Жителей эвакуируют, пожарные борются с огнем. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Прямо сейчас пылает четырехэтажное общежитие на улице Ленина — горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах», — сказано в сообщении. Также сообщается, что часть города осталась без интернета, так как из-за пожара поврежден магистральный кабель.
Пожарные тушат огонь, жители эвакуированы в школу №1, сказано в тексте. Пострадавших нет.
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