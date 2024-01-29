29 января 2024

Крыша жилого дома на 800 квадратов вспыхнула в Тульской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле дома по адресу улица Шейнкмана, 19. Екатеринбург, пожар в доме, пожарная лестница
Горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах (архивное фото) Фото:

В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша жилого дома. Жителей эвакуируют, пожарные борются с огнем. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Прямо сейчас пылает четырехэтажное общежитие на улице Ленина — горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах», — сказано в сообщении. Также сообщается, что часть города осталась без интернета, так как из-за пожара поврежден магистральный кабель.

Пожарные тушат огонь, жители эвакуированы в школу №1, сказано в тексте. Пострадавших нет.

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В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша жилого дома. Жителей эвакуируют, пожарные борются с огнем. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Прямо сейчас пылает четырехэтажное общежитие на улице Ленина — горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах», — сказано в сообщении. Также сообщается, что часть города осталась без интернета, так как из-за пожара поврежден магистральный кабель. Пожарные тушат огонь, жители эвакуированы в школу №1, сказано в тексте. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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