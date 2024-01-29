Крыша жилого дома на 800 квадратов вспыхнула в Тульской области. Видео

30 января 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша жилого дома. Жителей эвакуируют, пожарные борются с огнем. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Прямо сейчас пылает четырехэтажное общежитие на улице Ленина — горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах», — сказано в сообщении. Также сообщается, что часть города осталась без интернета, так как из-за пожара поврежден магистральный кабель. Пожарные тушат огонь, жители эвакуированы в школу №1, сказано в тексте. Пострадавших нет.

В городе Ясногорск Тульской области загорелась крыша жилого дома. Жителей эвакуируют, пожарные борются с огнем. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Прямо сейчас пылает четырехэтажное общежитие на улице Ленина — горит кровля по всей площади здания на 800 квадратных метрах», — сказано в сообщении. Также сообщается, что часть города осталась без интернета, так как из-за пожара поврежден магистральный кабель. Пожарные тушат огонь, жители эвакуированы в школу №1, сказано в тексте. Пострадавших нет.