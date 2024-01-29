Президент Чехии Павел предупредил о сделке Путина и Трампа после выборов

30 января 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

В случае победы Трампа Европе нужно будет уважать выбор граждан США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое будет невыгодно Европе и Украине. Об этом заявил чешский лидер Петр Павел. «Вполне правомерно рассматривать в Европе возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным… В этом случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело», — передает слова президента Чехии портал Idnes. Если Трамп победит, Европе придется уважать выбор американцев, сказано в тексте. Украине же, как считает Павел, нужно перейти к обороне и получить новое вооружение, чтобы помешать России. Ранее Трамп сказал, что, если бы он был президентом, конфликт на Украине можно было бы избежать. Кремль же не в курсе методов, которыми он планирует завершить военную операцию. Контактов с Россией по этому вопросу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое будет невыгодно Европе и Украине. Об этом заявил чешский лидер Петр Павел. «Вполне правомерно рассматривать в Европе возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным… В этом случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело», — передает слова президента Чехии портал Idnes. Если Трамп победит, Европе придется уважать выбор американцев, сказано в тексте. Украине же, как считает Павел, нужно перейти к обороне и получить новое вооружение, чтобы помешать России. Ранее Трамп сказал, что, если бы он был президентом, конфликт на Украине можно было бы избежать. Кремль же не в курсе методов, которыми он планирует завершить военную операцию. Контактов с Россией по этому вопросу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.