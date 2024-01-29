29 января 2024

Президент Чехии Павел предупредил о сделке Путина и Трампа после выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
В случае победы Трампа Европе нужно будет уважать выбор граждан США Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое будет невыгодно Европе и Украине. Об этом заявил чешский лидер Петр Павел.

«Вполне правомерно рассматривать в Европе возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным… В этом случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело», — передает слова президента Чехии портал Idnes.

Если Трамп победит, Европе придется уважать выбор американцев, сказано в тексте. Украине же, как считает Павел, нужно перейти к обороне и получить новое вооружение, чтобы помешать России.

Ранее Трамп сказал, что, если бы он был президентом, конфликт на Украине можно было бы избежать. Кремль же не в курсе методов, которыми он планирует завершить военную операцию. Контактов с Россией по этому вопросу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое будет невыгодно Европе и Украине. Об этом заявил чешский лидер Петр Павел. «Вполне правомерно рассматривать в Европе возможность того, что Трамп победит на выборах и очень быстро заключит сделку с президентом России Владимиром Путиным… В этом случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым нам придется иметь дело», — передает слова президента Чехии портал Idnes. Если Трамп победит, Европе придется уважать выбор американцев, сказано в тексте. Украине же, как считает Павел, нужно перейти к обороне и получить новое вооружение, чтобы помешать России. Ранее Трамп сказал, что, если бы он был президентом, конфликт на Украине можно было бы избежать. Кремль же не в курсе методов, которыми он планирует завершить военную операцию. Контактов с Россией по этому вопросу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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